تعرف على قرعة دوري أبطال أفريقيا



القاهرة (د ب أ)



أسفرت قرعة الدور التمهيدي من النسخة الجديدة، لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عن مواجهات مرتقبة للفرق العربية في الدور التمهيدي من البطولة.

وأعفت القرعة الأهلي المصري، حامل اللقب، من خوض الدور التمهيدي، ومعه أندية الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المريخ جوبا من جنوب السودان وجورماهيا الكيني في دور الـ32 للبطولة.

فيما يلتقي الترجي مع الفائز من مباراة أرتا سولار من جيبوتي وديكيداها الصومالي.

ويلعب صن داونز مع الفائز من مواجهة سوالوس بطل إسواتيني وفيردا بيرا بطل موزمبيق.

ويلتقي مازيمبي الكونغولي مع الفائز من مباراة نياسا بيج بولتس بطل مالاوي أمام ريد آراوس الزامبي، فيما يلعب بترو أتلتيكو مع الفائز مع ممباراة نجيزي بلاتينيوم الزيمبابوي أمام مانياما الكونغولي.

وفي مباريات دور الـ64 يلتقي فيلا جوجو الأوغندي مع كوميرشيال بنك الإثيوبي، وفيتالو البوروندي مع يانج أفريكانز التنزاني، وعزام التنزاني مع الجيش الرواندي.

ويلتقي جيشي كونجينجا بطل زنجبار مع بيراميدز، وأفريكان ستار الناميبي مع جوانينج جالاكسي البوتسواني، وديسبليس بطل مدغشقر مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وزيلمادجو بطل جزر القمر مع رينجرز النيجيري.

ويلعب سان لويس بطل موريشيوس أمام ساجرادا إسبيرانزا الأنجولي، ودوانز بطل بوركينا فاسو أمام القطن البنيني، وليوباردز الكونغولي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويلعب فيكتوريا الكاميروني أمام سامارتيكس الغاني، والحرس الوطني بطل النيجر أمام الرجاء المغربي، وبيساي التشادي أمام الاتحاد المنستيري التونسي، وواتانجا الليبيري أمام مولودية الجزائر.

ويلعب ريد ستار بطل إفريقيا الوسطى أمام دجوليبا المالي، ومونجومو بطل غينيا الاستوائية أمام أسكو دي كارا التوجولي، واستاد أبيدجان الإيفواري أمام توينجيث السنغالي.

ويلتقي ميلو الغيني مع نواذيبو الموريتاني وبو رينجرز بطل سيراليون مع سان بيدرو الإيفواري وممثل ليبيا الثاني «الذي لم يتحدد بعد» أمام الهلال السوداني، وممثل ليبيا الأول «الذي لم يتحدد بعد أيضاً» أمام المريخ السوداني. ويلتقي ريمو ستارز النيجيري مع الجيش الملكي المغربي.