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الرياضة

الزمالك ينتظر الفائز من البن والشرطة في «الكونفيدرالية»

الزمالك ينتظر الفائز من البن والشرطة في «الكونفيدرالية»
11 يوليو 2024 18:48

 
القاهرة (د ب أ)

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أسفرت قرعة النسخة الجديدة لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، عن مواجهات قوية للفرق العربية في البطولة.
وأعفت القرعة الزمالك، حامل اللقب، من خوض مباريات الدور التمهيدي، حيث يبدأ مبارياته من دور الـ32، حيث يواجه الفائز من مباراة الدور التمهيدي التي تجمع بين البن الأثيوبي، والشرطة الكيني في دور الــ32 .
كما يبدأ نهضة بركان، وصيف النسخة الماضية، مبارياته من دور الـ32، حيث يلتقي مع الفائز من كانيمي النيجيري ودادجي إف سي البنيني.
كما شهدت القرعة انتظار اتحاد العاصمة الجزائري في دور الــ32 للفائز من مباراة الملعب التونسي مع جاوس أف سي جوبا الجنوب سوداني.
ويلتقي الصفاقسي التونسي مع الفائز من هوريسيد الصومالي وروكينزو البوروندي، بينما سيلعب سيمبا التنزاني أمام المتأهل من لقاء أوهامياجي التنزاني، وممثل الدوري الليبي الأول الذي لم يتحدد بعد حتى الآن.
ويلتقي المصري البورسعيدي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الممثل الثاني للدوري الليبي مع كاتارا الأوغندي.
وينتظر أسيك ميموزا الفائز من لقاء إس سي كي التوجولي وأس فان من النيجر، والملعب المالي مع الفائز من مباراة فوفو دي باهام الكاميروني وباينيسفيلي الليبيري.
ويلتقي أنيمبا النيجيري مع الفائز من مواجهة هافيا الغيني وراهيمو البوركيني، ويواجه اتحاد تواركة المغربي نظيره أر سي أبيدجان الإيفواري، ويلتقي الشرطة الرواندي مع الرياضي القسنطيني الجزائري.
ويلعب المتأهل من لقاء ديناموز هراري الزيمبابوي وزيسكو يونايتد الزامبي، مع الفائز من لقاء فوريتسيرس وأورابا يونايتد.

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