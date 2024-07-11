قواتنا المسلحة أصبحت تحت ظل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بين مصاف أفضل الجيوش عالمياً كفاءة وإعداداً، تؤدي مهمتها المقدسة في صون الوطن ومقدراته وتعزز مكتسباته، وتحمي سيادته، وتدعم مسيرتنا التنموية، وتنشر رسالتها في حفظ السلام، وإغاثة المنكوبين، وخدمة الإنسانية.

ويشكل تأهيل القيادات الوطنية في مختلف المناصب، أساساً في تعزيز جاهزية وكفاءة المؤسسة العسكرية، وهي مهمة تضطلع بها كلية القيادة والأركان المشتركة التي احتفت بتخريج دورة جديدة بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بما يرفد وحداتها بالكفاءات القادرة على دعم الجهود الوطنية لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية المعاصرة.

القيادة الرشيدة حريصة على تأمين كل أسباب التميز والتفوق والجاهزية للقوات المسلحة، سواء على مستوى التدريب أو الأسلحة والمعدات أو المعاهد المتخصصة التي تعزز العلوم والمعارف العسكرية الحديثة في كل التخصصات، لتظل رمزاً لعزة دولة الإمارات ومنعتها، وعوناً للحق والعدل، وسنداً للأشقاء والأصدقاء، وعنصر استقرار في المنطقة والعالم.