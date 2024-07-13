عاصفة ثلجية تقطع شريان الحياة في ولاية بافاريا

تسببت عاصفة ثلجية كبيرة في غمر طرق وأقبية بالثلوج، وعرقلة حركة المرور في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا مساء أمس الجمعة. ووفقا لمتحدث باسم الشرطة في مدينة كيمبتن - جنوب غرب ميونخ - اليوم السبت، تحولت الطرق إلى اللون الأبيض بسبب حبات البرد، وتلقت خدمات الطوارئ حوالي 320 عملية بين الساعة 6 مساء ومنتصف الليل. وكانت المناطق الأكثر تضررا هي آلجوي ولينداو، بالقرب من بحيرة كونستانس والحدود مع النمسا. واستمرت عمليات المتابعة، بما في ذلك تطهير الأقبية، حتى ليل أمس. وسجل مركز الشرطة في روزنهايم 230 عملية أخرى لخدمات الطوارئ تتعلق بأقبية غمرتها المياه أو أشجار سقطت على الطرق. ولم ترد تقارير بوقوع إصابات.