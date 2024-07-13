دعم «الأونروا»

الإمارات تنضم إلى أكثر من 117 دولة في دعم بيان الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، انطلاقاً من موقفها الثابت في رفض أي محاولات لتقويض دور الوكالة الهام والحيوي في توفير الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الحرب الممتدة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

«الأونروا» تعمل في ظل غياب شبه تام للخدمات الأساسية بغزة، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق، ما يضاعف أهمية هذا الدور، ويتطلب من الجميع مساندتها للقيام بدورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وإيصال الإمدادات الإنسانية، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتقديم المساعدات لأكثر من مليوني شخص.

الإمارات واصلت دعمها للأشقاء الفلسطينيين بعد اندلاع الحرب في غزة، بتقديم مساهمات إضافية لـ«الأونروا»، وإطلاق عملية «الفارس الشهم 3» كبرنامج إغاثي شامل، طبياً وعلاجياً وغذائياً، إلى جانب إمدادات مياه الشرب، وتفعيل الممر البحري من قبرص إلى القطاع بالتعاون مع الشركاء الدوليين، كما عملت وتعمل على تعزيز فرص الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة.