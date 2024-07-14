مسيرة التنمية

تشكيل وزاري جديد في الدولة، يتوافق مع رحلة التطوير والتحديث والطموح غير المحدود التي انطلقت منذ أكثر من خمسة عقود لتعزيز النهضة الوطنية، من خلال البناء على الإنجاز، وتحفيز جهود الكفاءات الوطنية، ووضع خطط استشرافية، لبناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتحقيق الهدف في رحلة الخمسين بأن يكون اقتصاد الإمارات الأنشط والأفضل عالمياً، وأن تكون دولتنا نموذجاً تنموياً متفرداً.

تجديد حكومي مستمر، يؤكد عمق رؤية القيادة الرشيدة والنهج الحكومي في استشراف التحديات، ووضع الحلول الاستباقية لاحتواء أي تغييرات على الساحة الدولية، بالتوازي مع جهد متواصل لتأمين أفضل بنية تحتية وخدماتية وتشريعية، وإبرام شراكات اقتصادية تخدم التنمية وتعزز تنافسيتنا عالمياً، وتمضي بنا إلى الريادة، وتحقق طموحات شعب الاتحاد.

منظومة حكومية تتميز بأعلى درجات المرونة والكفاءة والاستباقية، والتوظيف الأمثل للموارد في القطاعات الهامة استراتيجياً، والعمل بروح الفريق الواحد وبتكامل وتنسيق في الجهود والمهام، إلى جانب توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات من أجل تعزيز مكتسبات الدولة، والوصول إلى المركز الأول، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعب الإمارات.