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الرياضة

17 لاعباً ولاعبة في بعثتي «ألعاب القوى» إلى مصر وإثيوبيا

17 لاعباً ولاعبة في بعثتي «ألعاب القوى» إلى مصر وإثيوبيا
15 يوليو 2024 12:00

دبي (وام)
اعتمد اتحاد ألعاب القوى، مشاركة 17 لاعباً ولاعبة، لخوض معسكري الإعداد بكل من جمهورية مصر العربية وإثيوبيا، خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والبطولة العربية للناشئين بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2024.
وقرر الاتحاد اختيار 13 لاعباً ولاعبة، في فئتي الرمي والسرعات، لمعسكر الإعداد في العاصمة المصرية القاهرة من 14 يوليو الجاري إلى 13 أغسطس المقبل.
وتضم القائمة، سالم المقبالي، ومحمد عادل، وسلمى المري، واليازية طارق، وحسن طالب، وأحمد السعدي، وحمدان الدباني، وأحمد الكعبي، وعبد العزيز عيد، ومريم كريم، ومريم الفارسي، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين.
وتضم قائمة المنتخب لفئة المسافات بمعسكر إثيوبيا، الذي يبدأ من 20 يوليو الجاري ويستمر حتى 19 أغسطس المقبل، 4 لاعبين، هم حمد صالح، ومكتوم أمين، وعبد اللطيف إسماعيل ومايد الكعبي، بالإضافة إلى المدرب محمد النويري.
وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن المنتخب يستعد لمنافسات 100 متر، ضمن أولمبياد باريس 2024، عبر العداءة مريم الفارسي، والبطولة العربية للناشئين في المملكة العربية السعودية، ضمن خطط وبرامج الاتحاد برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر لرفع مستوى جاهزية المنتخبات ومواصلة مسيرة الإنجازات.

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