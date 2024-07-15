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الرياضة

رعاية جديدة لعلياء عبدالسلام

رعاية جديدة لعلياء عبدالسلام
15 يوليو 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مؤسسة شوكو كويني عقد رعاية مع علياء عبد السلام، لدعم مشاركتها في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا-4» و«الجي-15».
وتعد علياء «23» عاماً الفتاة الإماراتية الأولى التي تشارك في سباقات «الفورمولا»، وتتوجه إلى النرويج في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، للدخول في أجواء البطولة التي تنطلق مطلع أغسطس المقبل.
وانضمت مؤسسة «شوكو كويني» إلى مجموعة الهيئات والمؤسسات الوطنية الداعمة لمسيرة البطلة الإماراتية، ضمن المشاركات القادمة محلياً وخارجياً في موسم 2025.
وقع الاتفاقية البطلة علياء عبدالسلام، ورأفت فوزي اليونس المدير التنفيذي لشركة شوكو كويني.
وأبدت علياء سعادتها الكبيرة بهذا الدعم والرعاية من الهيئات والمؤسسات الوطنية، ما يعد دافعاً قوياً لإظهار أفضل ما تملك ورفع راية الإمارات في الاستحقاقات الخارجية.
وأضافت: فخورة بمتابعة ودعم اتحاد الرياضات البحرية وأتطلع وبشغف كبير لجولة النرويج والتي ستكون الظهور الأول رسمياً في بطولات «الفورمولا-4» .

الإمارات
النرويج
الزوارق
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