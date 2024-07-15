الثلاثاء 16 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تمكين الشباب

تمكين الشباب
16 يوليو 2024 00:15

رؤية الإمارات للمستقبل، عمادها الشباب، حيث ترى فيهم إمكانيات قيادية جديدة، تبشر بجيلٍ واعدٍ يبني على الإنجازات التي تحققت، ويكرم الأجيال السابقة التي لم تألُ جهداً للنهوض بالوطن وتنميته، ويساهموا في تحفيز الأجيال المقبلة ليصنعوا الفرق، ضمن مسيرة التنمية الشاملة الهادفة إلى تعزيز تنافسيتنا العالمية، ووضع الدولة بين مصاف الدول المتقدمة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد تأكيده بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، على دورهم الهام كركيزة تنموية، وهم الثروة الأغلى في المجتمع؛ لذا فقد عملت الدولة على تمكينهم وبناء شخصياتهم، وهيأت أفضل بيئة لتنمية وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم، ضمن مرتكزات تستند إلى قيم المجتمع الأساسية والتمسك بها، والمحافظة على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعظيم مفاهيم الأسرة.
إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، شكلت على مدى عقود أساساً في المبادرات والبرامج الوطنية، لبناء نماذج ملهمة من الشباب الإماراتي استطاعت إحراز فارق كبير في مجالات التنمية الوطنية المختلفة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة والنهج الوطني الرائد في توظيف طاقات الشباب لتحقيق أهداف الخمسين.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
الإمارات وإندونيسيا.. علاقات راسخة تستشرف المستقبل
الإمارات
الشباب
محمد بن زايد
آخر الأخبار
الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
علوم الدار
الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
16 يوليو 2024
صبي يدير مشروعه التجاري البسيط على أنقاض المباني المدمرة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض بغزة تستغرق 15 عاماً
16 يوليو 2024
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
3 زوارق تهاجم سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن
16 يوليو 2024
جنود أوكرانيون في جبهة القتال
الأخبار العالمية
%43 من الأوكرانيين يؤيدون إجراء مفاوضات مع روسيا
16 يوليو 2024
دونالد ترامب وجيه دي فانس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب مرشحاً رسمياً للرئاسة وفانس نائباً للرئيس
16 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©