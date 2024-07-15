تمكين الشباب

رؤية الإمارات للمستقبل، عمادها الشباب، حيث ترى فيهم إمكانيات قيادية جديدة، تبشر بجيلٍ واعدٍ يبني على الإنجازات التي تحققت، ويكرم الأجيال السابقة التي لم تألُ جهداً للنهوض بالوطن وتنميته، ويساهموا في تحفيز الأجيال المقبلة ليصنعوا الفرق، ضمن مسيرة التنمية الشاملة الهادفة إلى تعزيز تنافسيتنا العالمية، ووضع الدولة بين مصاف الدول المتقدمة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد تأكيده بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، على دورهم الهام كركيزة تنموية، وهم الثروة الأغلى في المجتمع؛ لذا فقد عملت الدولة على تمكينهم وبناء شخصياتهم، وهيأت أفضل بيئة لتنمية وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم، ضمن مرتكزات تستند إلى قيم المجتمع الأساسية والتمسك بها، والمحافظة على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعظيم مفاهيم الأسرة.

إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، شكلت على مدى عقود أساساً في المبادرات والبرامج الوطنية، لبناء نماذج ملهمة من الشباب الإماراتي استطاعت إحراز فارق كبير في مجالات التنمية الوطنية المختلفة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة والنهج الوطني الرائد في توظيف طاقات الشباب لتحقيق أهداف الخمسين.