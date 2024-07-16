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أميركا تتفوق على أستراليا في «عمالقة السلة» بأبوظبي

أميركا تتفوق على أستراليا في «عمالقة السلة» بأبوظبي
16 يوليو 2024 19:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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فاز منتخب أميركا لكرة السلة على أستراليا 98-92، في المباراة التي أقيمت في أبوظبي، ضمن معسكر الإعداد الذي يسبق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
فرض لاعبو أميركا ضغطاً هجومياً وحافظوا على تماسك دفاعهم، وكشفت مباراة «قمة «العمالقة عن حاجة «كتيبة الأحلام» إلى لتحسين بعض الجوانب في خطتهم، خاصة مع نجاح أستراليا في تقليص الفارق إلى 4 نقاط، في «الربع الأخير».
وقال ستيف كير مدرب أميركا: المباراة جيدة، لأنها ذكّرت اللاعبين بضرورة مواصلة العمل بشكلٍ جاد طوال الوقت، ولاحظنا كيف تراجع ضغط اللاعبين في نصف الربع الثالث، وبدأنا نخسر الهجمات وضيّعنا العديد من النقاط، سواءً بالتسديدات سهلة والكرات المقطوعة والهجمات المرتدة، ولهذا تغيّر مسار اللعبة، إلا أنها قدّمت لنا درساً مهماً، ومن الأفضل أن نختبر هذه التجربة مبكراً في المراحل التحضيرية، وتقدّم المباراة مادة مهمة للتحليل والدراسة في جلسات التدريب».
وتصدّر أنتوني ديفيس النتائج الفردية في أميركا بتسجيله 17 نقطة و14 متابعة، فيما سجل ديفين بوكر 16 نقطة، وأنتوني إدواردز 14 نقطة وأربع متابعات واستحواذين، وأضاف ليبرون جيمس 10 نقاط وثلاث متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وحقق جويل إمبيد 10 نقاط وخمس متابعات واستحواذين، وأسهم بام أديبايو بتسجيل 10 نقاط، وسدد المنتخب الأميركي 12 ثلاثية، حيث سجّل ثمانية لاعبين ثلاثية واحدة على الأقل.
وأضاع المنتخب الأميركي لكرة السلة الكرة 18 مرة، بعدما أضاعها 15 مرة فقط في مباراته أمام كندا والتي حسمها لمصلحته 86-72.
ويفتتح المنتخب الأميركي مشاركته في الألعاب الأولمبية 28 يوليو بمواجهة صربيا.

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