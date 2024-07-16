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شراكة المستقبل

شراكة المستقبل
17 يوليو 2024 00:01

الإمارات وإندونيسيا تجمعهما شراكة استراتيجية شاملة، تتوج عقوداً من العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وينطلقان منها معاً نحو المستقبل، وتحقيق تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار، بفضل ما يتمتع به البلدان من مقومات وفرص مشتركة في العديد من القطاعات، وحرصهما الدائم على استكشاف الفرص، وتوظيف مبادئ الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة في بناء شراكات جديدة تخدم الإنسانية.
تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين سيكون في صلب مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات، خاصة في ظل سعي البلدين اللذين يشكلان نموذجين للتنمية المستدامة، من خلال الشراكة الاقتصادية الشاملة، للوصول بالتجارة الثنائية إلى نحو 37 مليار درهم سنوياً. 
الزيارة تصب في تحقيق رؤى البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام للشعبين الصديقين، وتفتح الباب واسعاً أمام توسيع أوجه الشراكة، وتوحد الهدف في التصدي للعديد من التحديات التي يواجهها العالم، كما تؤكد الزيارة على الرؤى الطموحة لدى الدولتين اللتين تتشاركان قيم التسامح والاعتدال، وتحفزان التنمية من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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