الاتحاد يتعاقد مع حسام عوار



الرياض (أ ف ب)



عزز نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم خط وسطه، بالدولي الجزائري حسام عوار، بعقد يمتد لأربعة أعوام، قادماً من روما الإيطالي.

وقال في بيان «يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب الجزائري حسام عوار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لأربعة مواسم، حيث تمت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس أوليفيرا واللاعب، بحضور المدير الرياضي رامون بلانيس، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي.

ورحبّ دومينجوس أوليفيرا باللاعب متمنياً «أن يكون انتقاله لصفوف الاتحاد بمثابة محطة جديدة متميزة له في مسيرته، ويسهم مع زملائه في تقديم المستويات والنتائج التي تتطلع لها جماهير النادي ومحبوه».

ورأى أوليفيرا أن التعاقد مع ابن الـ26 عاماً جاء «بناءً على احتياجات الفريق الفنية للاعب يملك مواصفات معينة تخدم المنظومة».

وبدأ عوار مسيرته بصفوف ناشئي ليون الفرنسي، حيث تدرج في فرق الفئات العمرية، قبل أن يدافع عن ألوان الفريق الأول اعتباراً من 2016.

وبقي في ليون حتى صيف 2023، حين انتقل إلى روما بعقد يمتد لخمسة أعوام، لكن الرحلة مع نادي العاصمة الإيطالي انتهت بعد موسم واحد، ليبدأ مغامرة جديدة في السعودية بعد التوقيع مع الاتحاد في صفقة قدرتها التقارير بـ12 مليون يورو.

ومثّل عوار فرنسا في مختلف الفئات العمرية، وحتى أنه خاض مباراة ودية مع المنتخب الأول، قبل أن يقرر تمثيل الجزائر العام الماضي، حيث خاض بقميصه حتى الآن 11 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام لصفوف الاتحاد الذي تعاقد مؤخراً مع المدرب الفرنسي لوران بلان، قائلاً إن النادي «يمتلك تاريخاً عريقاً وجماهير عاشقة ومجموعة متميزة من اللاعبين وجهازاً فنياً خبيراً».

وهذه الصفقة الأولى التي يجريها الاتحاد على صعيد اللاعبين، منذ انتهاء الموسم المخيب الذي حل فيه خامساً على صعيد الدوري المحلي، بفارق 42 نقطة عن الهلال البطل، ما دفعه إلى التخلي عن مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والتعاقد مع بلان.