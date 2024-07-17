بيلينجهام يصف ساوثجيت بالإنسان الرائع



لندن (د ب أ)



وصف جود بيلينجهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، جاريث ساوثجيت، المدير الفني الذي استقال من منصبه، قائلاً: «ببساطة هو أحد أفضل المدربين في تاريخ المنتخب الوطني».

وأعرب بيلينجهام، نجم ريال مدريد، عن «حزنه وخيبة أمله» لخسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإسباني في نهائي بطولة أمم أوروبا.

وأثنى بيلينجهام على ساوثجيت ووصفه بأنه «إنسان رائع»، وذلك على صفحته بتطبيق إنستجرام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن ساوثجيت أصدر بياناً عبر اتحاد الكرة الإنجليزي، يؤكد رحيله عن منصبه، بعد تقريباً 36 ساعة من الخسارة 1-2 في برلين.

وقال بيلينجهام: «أشكر جاريث وجهازه على الذكريات الرائعة خلال فترة وجودهم في المنتخب الأول.

من وجهة نظر مشجع، أصبح عضواً في الفريق، كانت رحلة مليئة بالعواطف المذهلة التي غرست الأمل والفرحة مرة أخرى في بلادنا».

وأضاف: «كان من دواعي سروري أن يقودني شخص مخلص وشغوف للغاية، لا يعد جاريث من أفضل المدربين في تاريخ منتخبنا الوطني فحسب، بل يعتبر أيضاً إنساناً رائعاً. شكراً على كل شيء، وكل التوفيق لك في المرحلة التالية».

ووصف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، ساوثجيت بأنه أحد أفضل المدربين الإنجليز، الذين أعادوا الثقة للمنتخب وللمشجعين.

وكتب كين عبر تطبيق انستجرام:«شكراً لكل شيء فعلته لأجلي ولأجل بلادنا، كنت أحد أعظم المدربين الإنجليز عبر التاريخ، كان من دواعي سروري أن أكون القائد في الملعب طوال فترة وجودك. ساعدت أمتنا على التواصل والإيمان بفريقنا مرة أخرى». وأردف: «كان هناك العديد من الأمور المهمة، وصنعنا ذكريات معاً ستدوم للأبد! حظاً سعيداً في المرحلة التالية، وأنا متأكد أننا سنرى بعضنا البعض، شكراً لك».

وتوجه ديكلان رايس وجوردان بيكفورد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه الشكر لساوثجيت.

وكتب بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، على انستجرام: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، سيستمر أثر ذلك لفترة، أقدر كل شخص دعمنا خلال البطولة، وأود أن أشكر كل زملائي والجهاز الفني على عملهم طوال البطولة».

وأضاف: «شكر خاص للمدرب لأنه آمن بي دائماً خلال فترة توليه تدريب المنتخب، وأتمنى له الأفضل في خطواته التالية».

وكتب رايس، لاعب أرسنال، الذي كان أساسياً في آخر ثلاث بطولات كبرى شارك فيها المنتخب الإنجليزي، عبر إنستجرام: «شكراً لك، كان من دواعي سروري اللعب للمنتخب الإنجليزي تحت قيادتك».

وأضاف: «ستبقى الذكريات إلى الأبد، أتمنى لك الأفضل في مغامرتك التالية».