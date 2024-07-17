حريق في مركز تجاري في الصين

اندلع حريق الأربعاء في مركز تجاري بجنوب غرب الصين، فيما هناك عدد غير محدد من الأشخاص «عالقون» في الداخل، كما أفاد التلفزيون الصيني الرسمي.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون وأخرى انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سحباً من الدخان الأسود ترتفع من المبنى الواقع في مدينة زيغونغ الواقعة على بعد 1600 كلم من العاصمة بكين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب).

وشبّ الحريق في بداية فترة المساء في مركز تجاري يقع في الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من 14 طابقًا، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقال المصدر نفسه «عند الساعة 20,20 (12,20 ت غ)، أُخمد الحريق وأُنقذ 17 شخصاً.

ولا يزال آخرون محاصرين فيما تتواصل عمليات الإنقاذ».