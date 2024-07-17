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تقدم وازدهار

تقدم وازدهار
18 يوليو 2024 00:15

الإمارات وإندونيسيا تدفعان آفاق التعاون في مختلف المجالات إلى آفاق أوسع، بعد أن شكلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين، خلال عام 2022، نقطة تحول نوعية ومنطلقاً لتعزيز روابط العمل المشترك خاصة الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤكد أن العلاقات الإماراتية الإندونيسية ستظل نموذجاً للتطور والنماء على الدوام.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الذي قام بزيارة دولة إلى الإمارات، جسدت الاهتمام بالعمل على تطوير علاقات البلدين وازدهار تعاونهما، كما أكدت على أولويات التنمية المستدامة، وعكست رؤية قيادتي البلدين  الصديقين في العمل معاً على مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها.
الإمارات وإندونيسيا توقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الثنائي، وتفتح الباب لمزيد من الفرص للشركات ورجال الأعمال للعمل والاستثمار، وتدعم جهود استكشاف فرص للتعاون في عديد من قطاعات المستقبل الاستراتيجية، كما تمهد الطريق لحقبة جديدة من الشراكة والعمل المشترك البناء الذي يستند إلى الثقة والاحترام المتبادل من أجل السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

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جوكو ويدودو
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