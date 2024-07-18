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دراجة تشارك في «أولمبياد باريس» بعد «حادث مقطورة»!

دراجة تشارك في «أولمبياد باريس» بعد «حادث مقطورة»!
18 يوليو 2024 11:18

 
باريس (رويترز)

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قال الاتحاد الهولندي للدراجات، إن إلين فان دايك بطلة العالم ثلاث مرات في سباقات ضد الساعة، ستمثل هولندا في أولمبياد باريس، بعد ستة أسابيع فقط من كسر كاحلها في حادث.
وأصيبت فان دايك، التي فازت بسباق ضد الساعة في بطولة العالم أعوام 2013 و2021 و2022، بكسر في الكاحل، بعد اصطدامها بمقطورة في معسكر تدريبي في إسبانيا، وخضعت لعملية جراحية الشهر الماضي.
وقالت فان دايك في بيان «منذ اللحظة التي سقطت فيها، أدركت ما يجب أن أفعله: أن أستعد للألعاب الأولمبية، كانت فترة مكثفة، أنظر إلى الأمور من يوم لآخر، واقتربت خطوة واحدة من هدفي في كل مرة، أتطلع بشدة للانضمام للفريق وإظهار شيء جميل معا في باريس».
واحتلت المتسابقة (37 عاماً) المركز الرابع في سباق ضد الساعة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.
وستقام منافسات الدراجات في الألعاب الأولمبية في الفترة من 27 يوليو الحالي إلى 11 أغسطس المقبل.

هولندا
الدراجات
باريس
أولمبياد باريس 2024
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