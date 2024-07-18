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يوم تاريخي

يوم تاريخي
19 يوليو 2024 00:01

18 يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، مناسبة تضاف إلى أيام المجد والعز الوطنية التي نحتفي فيها بمسيرة عقود من بناء الإنسان، وإعلاء البنيان، ومضاعفة النجاحات، متمسكين بقيم وثوابت رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسون الأوائل، مصطفّين خلف قيادتنا الرشيدة الحريصة على تعظيم المكتسبات الوطنية، وتوفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوجّه باعتماد الـ18 من يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، مستذكرين هذا التاريخ المشرّف الذي وضع فيه المؤسسون الأساس الصلب لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وعززوا قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد، وبنوا دولة أضحت نموذجاً في التنمية، ومثالاً على المثابرة والإنجاز والتنافس، ومنارة للإنسانية والتسامح والأخوة الإنسانية. 
في مثل هذا التاريخ من عام 1971، الذي شكل خطوة رئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته، بدأت المسيرة، بعزم وهمة، وأمل وتفاؤل وثقة بالمستقبل، ووقوف خلف الوطن ونهجه، من أجل تعظيم إنجازاتنا، وبناء اقتصادنا المستدام، وإعلاء نهضتنا، متمسّكين بقيمنا ومبادئنا وإرثنا وهويتنا، حريصين على العمل معاً من أجل مستقبل مزدهر.

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