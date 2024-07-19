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إصابة شرطي جراء هجوم طعن في باريس

إصابة شرطي جراء هجوم طعن في باريس
19 يوليو 2024 10:06

 أصيب شرطي فرنسي في هجوم يوم الخميس بالدائرة الثامنة بباريس، وفقاً لما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر منصة التواصل الإجتماعي إكس.
وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية ان الشرطي أصيب في هجوم طعن بسكين بالقرب من شارع الشانزليزيه الشهير.

وأكد قائد شرطة باريس لوران نونييز للصحفيين أن الحادث وقع عندما طلب الأمن الخاص لموقع تجاري كبير تدخل الشرطة.

وعند رؤية قوات الشرطة، فر المشتبه به وهو يحمل سكيناً في يده. ووصف نونييز المشتبه به بأنه «مقاوم للغاية ومتمرد».

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وكان جندي حراسة بمحطة قطار رئيسية في باريس قد أصيب في هجوم طعن بسكين يوم الاثنين الماضي، وفقا لما أفاد به دارمانين في ذلك الوقت.

يشار إلى أن فرنسا تشهد حاليا حالة تأهب قصوى تحسباً للإرهاب، حيث أن جنود الحراسة في باريس ومناطق أخرى مسلحون ويتحركون في مجموعات للدفاع ضد التهديدات المحتملة.

ومع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 26 يوليو، عززت قوات الشرطة والجيش وجودها بشكل كبير في باريس.

المصدر: د ب أ
حادث طعن
فرنسا
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