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كانتي على أعتاب «البريميرليج»

كانتي على أعتاب «البريميرليج»
19 يوليو 2024 11:55

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن الفرنسي نجولو كانتي «33 عاماً» لاعب وسط الاتحاد السعودي، في طريقه للعودة إلى أوروبا مرة أخرى، وتحديداً الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية النقاب عن أن وستهام يونايتد يأمل في التعاقد معه هذا الصيف، بعد تألقه اللافت مع منتخب «الديوك» في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» التي أقيمت مؤخراً في ألمانيا، وانتهت بفوز إسبانيا باللقب.
وقالت الصحيفة، إن مسؤولي «الهامرز» بدأوا بالفعل مفاوضاتهم مع مسؤولي الاتحاد السعودي، من أجل الحصول على خدمات كانتي الذي يمتد عقده حتى «صيف 2026». ورغم رحيل كانتي لاعب تشيلسي وليستر سيتي السابق إلى الدوري السعودي، إلا أن ذلك لم يمنع ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، من اختياره ضمن قائمة الفريق المشاركة في «اليورو»، للاستفادة من خبرته الدولية الكبيرة، إلى جانب أنه تابعه في الدوري السعودي، واقتنع بأدائه العالي، ومستوى لياقته البدنية الكبيرة، ولم يخذله في البطولة، وإنما تألق، وحصل مرتين على لقب رجل المباراة، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أنه قادر على اللعب على أعلى مستوى احترافي.
وأضافت الصحيفة أن كانتي بطل العالم المُتوج بمونديال 2018 بروسيا، منفتح على فكرة العودة إلى إنجلترا، بعد السنوات السبع التي قضاها مع تشيلسي، ومن قبلها سنة مع ليستر سيتي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شبه اتفاق بين الجانبين الإنجليزي والسعودي، على إتمام هذه الصفقة التي تقدر بنحو 24 مليون يورو، وإن الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني الجديد لوستهام طلبه بالاسم لمعرفته الجيدة به، حيث كان يرغب في ضمه إلى ريال مدريد، خلال الفترة القصيرة التي درب فيها «الميرنجي».
ويزامل كانتي في الاتحاد مواطنه كريم بنزيمة، كما تولى تدريب الفريق مؤخراً مواطنه لوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان وأوليمبيك ليون.
وتراجع مستوى كانتي خلال السنة الأخيرة التي لعبها مع تشيلسي، حيث تعرض للإصابة أكثر من مرة.

الدوري السعودي
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نجولو كانتي
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