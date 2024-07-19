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233 مليون درهم صافي أرباح مصرف عجمان" النصفية" بارتفاع 127%

233 مليون درهم صافي أرباح مصرف عجمان" النصفية" بارتفاع 127%
19 يوليو 2024 16:14

عجمان (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس الإدارة، الذي عُقد أمس في مقر المصرف، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي للمصرف.واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للنصف الأول من العام 2024، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح نصف سنوي غير مسبوق قدره 216 مليون درهم بزيادة قدرها 111%، مدعوماً بصافي ربح كبير قدره 108 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024. ويعود ذلك إلى زيادة بنسبة 12% في إجمالي الدخل التشغيلي ليصل إلى 813 مليون درهم مقارنة بـ 729 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 428 مليون درهم - بزيادة قدرها 2%.
وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية جيدة بإجمالي أصول قدره 24.2 مليار درهم وودائع العملاء بقيمة 20.2 مليار درهم وأسهم بقيمة 2.9 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، إن الأداء المالي الممتاز لمصرف عجمان في النصف الأول من عام 2024 يؤكد على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية والاقتصاد القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف سموه إننا فخورون جداً بفريقنا، وممتنون لمجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع الموظفين على تفانيهم ودعمهم المستمر وعملهم الجاد.
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، إن النتائج المالية الممتازة للنصف الأول من عام 2024 مع النمو الكبير في الدخل عبر جميع أعمالنا الأساسية تؤكد المكانة الفريدة لمصرف عجمان في السوق وسمعته كشريك موثوق.
وأضاف الخلفاوي أن هذه الإنجازات تمثل نصراً جماعياً لفريقنا وعملائنا، وتدفعنا نحو آفاق جديدة من الابتكار والتفوق. وتشكل كل من السرعة والخدمة والتخصص أساس عملياتنا، ونحن مستعدون للاستفادة من الفرص المستقبلية المبشرة وسنحافظ على التزامنا بتقديم قيمة استثنائية وبرعاية الابتكار لتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن نسبة كفاية رأس المال لدى مصرف عجمان ارتفعت لتبلغ 17.6% (بزيادة قدرها 251 نقطة أساس) ونسبة رأس المال الأساسي إلى 16.4% (بزيادة قدرها 252 نقطة أساس)، لتبقى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
وتشير نسبة القروض إلى الموارد المستقرة بنسبة 78.4%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 19.8%، إلى سيولة ممتازة وتوفر مع حالة رأس المال أساساً قوياً للنمو المستمر.

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