«ضمان ائتمان» لتعويض الجماهير عن غياب ميسي!

شيكاغو (أ ف ب)



أعلن نادي شيكاغو فاير الأميركي عن ضمان ائتمان لجماهيره، بهدف التعويض لمشتري التذاكر، في حال غياب نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 31 أغسطس المقبل.

واحتشد أكثر من 62 ألف متفرج العام الماضي في ملعب «سولدجر فيلد» في شيكاغو، لمشاهدة فوز فريقهم على إنتر ميامي بقيادة ميسي بنتيجة 4-1.

ويغيب نجم برشلونة الإسباني السابق عن ثاني مباراة له في الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الأسبوع في ميامي، عندما يستقبل شيكاغو فاير بالذات، بسبب إصابة في كاحله الأيمن تعرض لها خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في نهائي كوبا أميركا في ميامي، لكن الفريق الزائر قال إنه يتوقع أن يكون ميسي جاهزاً للعب في شيكاغو في غضون ستة أسابيع.

وكان ميسي، المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات في مسيرته الاحترافية آخرها العام الماضي، غاب عن فوز فريقه على ضيفه تورنتو 3-1.

وأفاد النادي الأميركي في بيان «بينما يتطلع النادي إلى ملء ملعب سولدجر فيلد بالجماهير، لمواكبة صاحب الأرض شيكاغو فاير، فإنه يدرك أن لاعباً من عيار نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي يساعد دائماً في جذب جمهور أكبر وجذب مشجعين جدد للعبة الجميلة».

وتابع «على الرغم من الإصابة التي تعرض لها ميسي، خلال نهائي كوبا أميركا، فإن النادي واثق من أنه سيعود إلى الملعب في مباراة الشهر المقبل».

وأضاف «لضمان امتلاء الملعب وإيجاد تجربة لا تُنسى لجميع الحضور، يقدّم فريق فاير ضمان ائتمان المشجعين».

وإذا كان ميسي «غير متاح» للمباراة، يحصل مشتري تذكرة المباراة الواحدة منذ الآن وحتى يوم المباراة على خصم 250 دولاراً على تذكرتين أو أكثر لموسم شيكاغو فاير، أو خصم 100 دولار على تذكرتين أو أكثر من تذكرة مباراة واحدة لزيارة إنتر ميامي إلى شيكاغو عام 2025.

ويمكن لأولئك الذين اشتروا تذاكر المباراة، إضافة إلى مشتري التذاكر الموسمية، الحصول على تذكرتين مجانيتين لمباراة شيكاغو فاير على أرضه ضد ناشفيل في 19 أكتوبر المقبل في حال عدم مشاركة النجم ميسي.