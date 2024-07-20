«الإمارات للدراجات» ينتظر «احتفالية التتويج» في «طواف فرنسا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



ينتظر فريق الإمارات للدراجات «احتفالية التتويج»، بلقب «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، والذي يصل إلى الختام، بإقامة «المرحلة 21» والأخيرة، الأحد، بعدما نجح قائده الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار في الفوز بلقب «المرحلة 20» من السباق، السبت، والتي امتدت لمسافة 133 كم، على «المسار الجبلي» من نيس إلى كول دولا كويول، بعدما قطع السباق في توقيت مثالي 4:04:22 ساعة.

وأكد بوجاتشار جدارته بصدارة «طواف فرنسا»، منذ الجولات الأولى، كما أثبت تفوقه في المراحل الجبلية بالغة الصعوبة، ما يعزز من قدرته على حسم اللقب، مع المرحلة الأخيرة التي تقام الأحد، ويسهل كذلك من قدرة فريق «الإمارات للدراجات» على انتزاع لقب الطواف الأقوى والأعرق حول العالم، وهو الفوز الخامس لبوجاتشار، والذي احتفظ بـ«القميص الأصفر» الذي يُمنح لمتصدر الترتيب العام في مراحل «طواف فرنسا»، والتي شملت «المرحلة الرابعة»، و«الرابعة عشر»، و«الخامسة عشر»، قبل أن يضيف إليها صدارة المرحلتين «التاسعة عشر» و«العشرين» على التوالي.

ووسع بوجاتشار المتصدر، بتوقيت إجمالي 82:53:32 ساعة، الفارق إلى 5 دقائق و14 ثانية، عن الدنماركي جوناس فينجارد من فريق فيسما الهولندي، صاحب المركز الثاني، وبفارق 8 دقائق و4 ثوان، عن البلجيكي ريمكو إيفينيبول دراج فريق دكونيك كويك ستب، في الوقت الذي استمرت فيه صدارة فريق «الإمارات للدراجات»، على صعيد الترتيب العام، بفارق دقيقتين و22 ثانية، من فريق فيسما الهولندي «الوصيف».

وللمرة الأولى منذ انطلاق هذا الحدث العريق، يُسدل الستار على «النسخة 111» من طواف فرنسا الكبير في مدينة نيس الساحرة، على ممشى «بروميناد ديزونجليه» الشهير، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مع تجربة زمنية متميزة بطول 34 كيلومتراً على طول الكورنيش، ذلك الطريق الساحلي الخلاب الذي يربط بين نيس وموناكو، مُقدماً لراكبي الدراجات مناظر خلابة للبحر المتوسط.

وستكون هذه النهاية بمثابة حلم يتحقق للعديد من المتسابقين، حيث يقطعون خط النهاية على خلفية مياه البحر الأزرق على ساحل الريفييرا الفرنسية الساحر، وسط متابعة منتظرة لعشاق رياضة الدراجات من جميع أنحاء العالم، لختام دورة 2024 من طواف فرنسا للدراجات.