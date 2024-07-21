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أولمو يغلق الباب في وجه برشلونة والبايرن

أولمو يغلق الباب في وجه برشلونة والبايرن
21 يوليو 2024 15:34


لايبزج (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية، أن الشرط الجزائي في عقد المهاجم الإسباني داني أولمو مع لايبزج لم يتم تفعيله، قبل انتهاء المهلة المحددة، وأنه سيبقى في صفوف النادي الألماني في الوقت الحالي.
وتوهج أولمو بشكل لافت مع منتخب إسبانيا، وقاده للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، ولديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو «65 مليون دولار» في عقده مع لايبزج كان ينبغي تفعيله أمس السبت.
وأبدت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى اهتمامها بضم أولمو «26 عاماً»، من بينها برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.
وخاض أولمو رحلة احترافية غير عادية، حيث رحل عن صفوف فريق الشباب في برشلونة وانضم إلى دينامو زغرب الكرواتي قبل أن ينضم إلى لايبزج في 2020.
وألمح المهاجم الإسباني إلى أنه يرحب بالرحيل عن لايبزج، لكن الإصابات التي لحقت به الموسم الماضي ربما دفعت الأندية لعدم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

 

إسبانيا
كأس أمم أوروبا
داني أولمو
برشلونة
بايرن ميونيخ
لايبزج
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