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.. وسقط نادال!

.. وسقط نادال!
21 يوليو 2024 18:30

 
باشتاد (أ ف ب)

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فرّط الإسباني رافايل نادال المصنّف أوّل عالمياً سابقاً، بفرصة العودة إلى منصة التتويج لأول مرة منذ بطولة رولان جاروس عام 2022، وذلك بخسارته نهائي دورة باشتاد السويدية للتنس «250 نقطة» أمام البرتغالي نونو بورجيش 3-6 و2-6.
وكان الإسباني البالغ 38 عاماً، والمتراجع في تصنيف المحترفين إلى المركز 261، بسبب الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب، يخوض النهائي الأول له منذ تتويجه الرابع عشر في بطولة رولان جاروس 2022.
وخسر الفائز بـ22 لقباً كبيراً في مسيرته شوط إرساله 5 مرات في مواجهته الأولى مع البرتغالي البالغ 27 عاماً والمصنف 51 عالمياً، ما تسبب بخروجه مهزوماً في ساعة و27 دقيقة.
وتأتي هذه الهزيمة التي أهدت بورجيش لقبه الاحترافي الأول في أول مباراة نهائية في مسيرته، قبل الاستحقاق الأولمبي في باريس، حيث ستقام مسابقات التنس على ملاعب رولان جاروس.
ويخوض نادال منافسات الفردي، كما الزوجي، إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراز (21 عاماً) بطل رولان جاروس وويمبلدون هذا العام.
وعاد نادال لحمل المضرب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارته في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو.
وكان من المقرر أن يلعب نادال أيضًا نصف نهائي منافسات الزوجي السبت إلى جانب النرويجي كاسبر رود ضد الثنائي البرازيلي أورلاندو لوز ورافايل ماتوسن لكنه أعلن انسحابه، كإجراء احترازي، بعد أن أمضى ست ساعات في الملعب، خلال مباراتي ربع ونصف النهائي في منافسات الفردي ضد الأرجنتيني ماريانو نافوني (6-7 و7-5 و7-5) والكرواتي دويي أيدوكوفيتش (4-6 و6-3 و6-4).

التنس
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رولان جاروس
باريس
أولمبياد باريس 2024
كارلوس ألكاراز
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