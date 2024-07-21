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دولة القانون

دولة القانون
22 يوليو 2024 00:15

مجتمع الإمارات لطالما شكل نموذجاً في تعزيز وتكريس التسامح والتعايش في أرقى صوره، بما يوطد الوئام والتضامن الإنساني بين الأفراد في الدولة التي تضم أكثر من 200 جنسية على اختلاف دياناتهم وألوانهم وثقافاتهم، يتعايشون بتناغم وانسجام، ويشاركون في مسيرتنا التنموية، في ظل منظومة تشريعية تكفل حقوق جميع الفئات، وتحقق العدالة، وتضمن أن يعيش الجميع في أمن وأمان.
التجمهر في الأماكن العامة، وارتكاب أعمال الشغب، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كلها أفعال مجرمة قانوناً،  وتعكر صفو المجتمع، ولا يجوز لأي فئة كانت  في المجتمع التجاوز على القانون، والإخلال بالنظام العام، والقيام بتصرفات من شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، خاصة إذا سمح البعض بتصدير مشاكل وقضايا دولهم إلى مجتمعنا الآمن والمستقر.
الإمارات دولة مؤسسات وقانون، ويجب على كل من يقيم على أراضيها الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.

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