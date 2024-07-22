مسلح يقتل والدته و5 أشخاص في دار لرعاية المسنين

قال وزير في الحكومة الكرواتية إن مسلحا دخل دارا لرعاية المسنين في شمال غرب كرواتيا، اليوم الاثنين، وقتل خمسة أشخاص بالرصاص بينهم والدته وأصاب ستة آخرين.

وتوفي أحد الجرحى في وقت لاحق في المستشفى ليرتفع عدد القتلى إلى ستة بينما لا يزال أربعة في حالة حرجة.

وقال مارين بيليتيتش وزير العمل والمعاشات والأُسرة والسياسات الاجتماعية للصحفيين إن أحد القتلى كان موظفا في الدار.

وأضاف "وفقا لما لدينا من معلومات، فإن والدة القاتل مقيمة في دار الرعاية منذ 10 سنوات".

ولم تذكر السلطات دوافع الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام كرواتية أن القاتل من المحاربين القدامى ومن مواليد عام 1973.

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش للصحفيين في مدينة سبليت "إننا مصدومون".

وأضاف "هي حقا جريمة قتل وحشية لمجموعة من الناس، الأم ومجموعة أخرى من المسنين صادف وجودهم هناك... ندين هذه الجريمة".

وذكرت بوابة "إن1" الإخبارية أن القاتل فر من المكان لكن الشرطة ألقت القبض عليه لاحقا.