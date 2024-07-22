العراق ينفّذ حكم الإعدام بحق 10 إرهابيين

قالت مصادر أمنية إن العراق نفذ حكم الإعدام، اليوم الاثنين، بحق عشرة أشخاص أُدينوا في تهم تتعلق بالإرهاب.

وأضافت أن أحكام الإعدام نُفذت في سجن بمدينة الناصرية بجنوب العراق وأن جميع المدانين عراقيون.

وأوضحت المصادر أن الرجال العشرة أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وارتكاب "جرائم إرهابية خطيرة".

وأكد مصدر أمني أن جميع المحكومين أدينوا "بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وقال مصدر طبي "نفّذ الحكم بإشراف فريق عمل من وزارة العدل"، مضيفا أن خدمات الصحة تسلمت جثثهم بغرض نقلها إلى ذويهم.

وفي أبريل الماضي، نفذ العراق حكم الإعدام بحق 11 شخصا بتهم تتعلق الإرهاب.

وأحال العراق مئات من العناصر الإرهابية إلى المحاكمة ونفذ عدة إعدامات منذ هزيمة تنظيم داعش المتطرف في 2017.

في السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد. وينص قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل في صفوفها أم لا.

وينص القانون على أن جرائم "الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد، والاتجار بالمخدرات، تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.