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بحث وتطوير

بحث وتطوير
23 يوليو 2024 00:15

أبوظبي تعمل على بناء منظومة للبحث والتطوير وتعزيزها خاصة في مجال التكنولوجيا، في إطار نموذجها التنموي القائم على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وتأهيل وإعداد الكفاءات الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية الصناعات الوطنية، وسعياً نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في مشهد البحث والتطوير التكنولوجي العالمي.
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يضطلع بمهمة صياغة استراتيجية الأبحاث والتطوير، فيدعم بذلك تنمية الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة، حيث ناقش، خلال اجتماع مجلس إدارته برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ثلاثة مشاريع مبتكرة تسهم بمواصلة الارتقاء في عديد من المجالات الحيوية، كأمن البيانات، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا الزراعية.
أبحاث التكنولوجيا جزء هام في مسيرة الإمارات التنموية، ورسم مستقبلها  في مجالات التكنولوجيا والإبداع، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز الابتكار والبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاقه على مستوى العالم؛ بهدف إيجاد حلول للتحديات الإنسانية، وتحسين حياة الأجيال الحالية والمقبلة.

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الإمارات
التكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
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