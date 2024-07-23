مشاريع الشباب

12 مشروعاً تشكّل باكورة مشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031، ترتبط بالمهارات والتعليم، وجودة الحياة، والاقتصاد، والمجتمع والقيم، والقدوة، في إطار الاستثمار في تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم، باعتبارها أولوية وطنية في مسيرة التنمية المستدامة، وتجسيداً لإيمان القيادة الرشيدة بأهمية دورهم الفاعل والأساسي في خدمة وطنهم، وتعزيز بناء مستقبل مستقر ومستدام ومزدهر للأجيال القادمة.

الأجندة الوطنية للشباب توفر الدعم لهذه الشريحة الأكبر في المجتمع الإماراتي، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، وتساهم في إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، ومتمسكة بالقيم والمبادئ الإماراتية، ومواكبة للتطورات التكنولوجية، ومتمتعة بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة، كما تدفعهم إلى التميز والريادة في مختلف المجالات.

الأجندة خريطة طريق لمستقبل الشباب في الدولة، ترتكز على فهم عميق لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم، وتبني على منجزات الإمارات في هذا المجال على مدى عقود، وتعزز أوجه الرعاية لهذه الفئة في مجالات التعليم، والتدريب المهني، وتوفير الوظائف وكل ما يحتاجون إليه من أجل ضمان مساهمتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليكونوا نموذجاً يحتذى به لشباب العالم أجمع.