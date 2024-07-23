الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مشاريع الشباب

مشاريع الشباب
24 يوليو 2024 00:01

12 مشروعاً تشكّل باكورة مشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031، ترتبط بالمهارات والتعليم، وجودة الحياة، والاقتصاد، والمجتمع والقيم، والقدوة، في إطار الاستثمار في تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم، باعتبارها أولوية وطنية في مسيرة التنمية المستدامة، وتجسيداً لإيمان القيادة الرشيدة بأهمية دورهم الفاعل والأساسي في خدمة وطنهم، وتعزيز بناء مستقبل مستقر ومستدام ومزدهر للأجيال القادمة.
الأجندة الوطنية للشباب توفر الدعم لهذه الشريحة الأكبر في المجتمع الإماراتي، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، وتساهم في إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، ومتمسكة بالقيم والمبادئ الإماراتية، ومواكبة للتطورات التكنولوجية، ومتمتعة بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة، كما تدفعهم إلى التميز والريادة في مختلف المجالات. 
الأجندة خريطة طريق لمستقبل الشباب في الدولة، ترتكز على فهم عميق لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم، وتبني على منجزات الإمارات في هذا المجال على مدى عقود، وتعزز أوجه الرعاية لهذه الفئة في مجالات التعليم، والتدريب المهني، وتوفير الوظائف وكل ما يحتاجون إليه من أجل ضمان مساهمتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليكونوا نموذجاً يحتذى به لشباب العالم أجمع.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
محمد بن راشد: مستمرون في تعزيز قدرات بيئتنا الداعمة للمواهب
مشاريع الشباب
الأجندة الوطنية للشباب
الإمارات
تمكين الشباب
شباب الإمارات
الشباب الإماراتي
آخر الأخبار
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
24 يوليو 2024
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
الأخبار العالمية
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
24 يوليو 2024
الاتفاق الجديد تضمن استئناف طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي في اليمن
24 يوليو 2024
كامالا هاريس لدى وصولها إلى مطار ميلووكي ميتشل الدولي بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتصدر الترشيحات لخلافة بايدن في السباق الانتخابي
24 يوليو 2024
مهاجرون على متن قارب حديدي صغير ينتظرون النجدة من سفينة إنقاذ في المياه الدولية بين تونس ولامبيدوزا (رويترز)
الأخبار العالمية
دراسة: 84.7% من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا تونس دون تأشيرات
24 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©