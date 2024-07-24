«الجودو» ينتظر قرعة منافسات «باريس 2024» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تُسحب عند الساعة الثانية بعد ظهر غدٍ الخميس، قرعة منافسات الجودو، ضمن دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تنطلق منافساتها الرسمية عند الساعة العاشرة من صباح السبت المقبل، وتستمر على مستوى الفردي حتى يوم 2 أغسطس المقبل.

وتجرى مراسم قرعة البطولة وفقاً للنظام الإلكتروني ووفق أحدث المعايير المتبعة في الجودو على الصعيد العالمي مع مراعاة مستويات المشاركين، ووفقاً للتصنيف العالمي للاتحاد الدولي للجودو لعام 2024، تمهيداً لانطلاقة المنافسات لكل وزن في فئتي الرجال والسيدات.

وتشهد القرعة، حضور أعضاء الاتحاد الدولي للجودو، الذي يضم في عضويته أكثر من 200 دولة ولجنة ومنظمة، حيث يشارك في دورة باريس الحالية 378 لاعباً ولاعبة من 122 دولة ومنظمة.

وتشهد تلك الدورة مشاركة 12 دولة عربية في منافسات الجودو وهي منتخبات الإمارات، ومصر، والمغرب، والجزائر، والبحرين، وفلسطين، وتونس، وسوريا، والعراق، ولبنان، وجيبوتي واليمن، حيث يحرص الاتحاد الدولي للجودو على المساواة بين الجنسين، ويمثل ذلك واحده من المتطلبات الأساسية التي خرجت بها ندوة أبوظبي، التي أقيمت على هامش بطولة العالم للجودو، التي أقيمت مؤخراً تحت شعار «الجودو من أجل السلام»، والتي شهدت مشاركة قياسية بلغت 110 دول.

المشاركة المقبلة في الأولمبياد، هي الخامسة على التوالي لمنتخبنا، وتبدأ مبارياته وفقاً للجدول الرسمي للبطولة يوم الأحد المقبل، بمشاركة لاعبتنا بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم، ويلعب اللاعب نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم للرجال، وسيكون الظهور الثاني لمنتخبنا يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة لاعبنا طلال شفيلي، في وزن خفيف المتوسط تحت 81 كجم، فيما يلعب لاعبنا أرام جريجوريان في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم يوم الأربعاء المقبل، ويشهد يوم الخميس الأول من أغسطس مشاركة لاعبنا ظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، بينما سيكون ختام مشاركتنا في الوزن الثقيل فوق 100 كجم عن طريق لاعبنا عمر معروف.

من جهة ثانية، تصل بعثة منتخبنا للجودو اليوم من برشلونة مع ختام معسكر الإعداد، الذي أقيم هناك، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين عام اتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم المدرب فيكتور ومساعده إيفان ومعه 6 أفراد.