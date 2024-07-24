شراكة مجتمعية

القطاعان العام والخاص والأفراد في الإمارات يعملون بشراكة لترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي، من خلال دعم برامج ومبادرات تعزيز جودة الحياة، والإسهام في ترسيخ قيم الخير والعطاء الإنساني والعمل التطوعي، وهي إسهامات جليلة تخدم المجتمع، وتجسد مبادئ الدولة ورؤية القيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز تماسك المجتمع وترابطه، وتكريس العطاء نهجاً وثقافة متأصلة في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل.

تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المساهمين في دعم برامج ومبادرات هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، من الأفراد والمؤسسات، يعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في ترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي، كما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الساعية إلى توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع في أبوظبي.

800 ألف شخص استفادوا من المبادرات والبرامج المختلفة التي تنفذها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» والجهات والشركاء، بما يجسد أهمية هذه الشراكات في تحفيز منظومة التكامل والتكافل المجتمعي، وضرورة استدامتها لمضاعفة تلك النتائج الكبيرة والمؤثرة للمشاريع المجتمعية في تعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متعاون ومتماسك في أبوظبي التي أضحت الوجهة المفضلة للعيش والعمل والاستقرار.