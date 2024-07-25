الخميس 25 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روسينيور مدرباً لستراسبورج

روسينيور مدرباً لستراسبورج
25 يوليو 2024 18:36

 
ستراسبورج (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ميتشيل من «السرطان» إلى «الألمبياد»
أوروبا.. «عجاف الأولمبياد»!


أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي تعيين الإنجليزي ليام روسينيور مدرّباً للفريق خلفاً لباتريك فييرا الذي ترك الفريق خلال الشهر الحالي، بعد ارتباط اسمه بتدريب منتخب الولايات المتحدة.
وقال النادي في بيان «ستراسبورج سعيد بالإعلان عن وصول ليام روسينيور على رأس الجهاز الفني للفريق الأول».
وسبق لروسينيور أن تولى تدريب فريقي هال سيتي وديربي كاونتي في دوري «تشامبيونشيب» في إنجلترا.
وقال رئيس ستراسبورج، مارك كيلر «وصوله سيسمح لنا بمواصلة النمو، فهو يتمتع بسمعة طيبة في تطوير المواهب، ونحن نرحب به في منطقة الألزاس».
وأشار روسينيور إلى أنه سعيد بالانضمام إلى نادٍ يتمتع بمثل هذا الشغف الجماهيري، وقال في هذا الصدد «أتطلع قدما لبدء مهمتي».
واحتل ستراسبورج المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، وسيواجه مضيفه مونبلييه في أولى مبارياته في الدوري الفرنسي في 18 أغسطس.

فرنسا
الدوري الفرنسي
هجوم ستراسبورج
أميركا
باتريك فييرا
آخر الأخبار
رئيس تشيلي غابرييل بوريك فونت
علوم الدار
رئيس تشيلي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات الاثنين المقبل
اليوم 18:25
ضاعن جمعة التميمي
الترفيه
ضاعن جمعة التميمي.. 53 عاماً في خدمة الفن
اليوم 19:19
هانزي فليك يُشيد بـ «الجناح»
الرياضة
هانزي فليك يُشيد بـ «الجناح»
اليوم 19:15
سرقة مقتنيات منتخب الأرجنتين!
الرياضة
سرقة مقتنيات منتخب الأرجنتين!
اليوم 18:59
عينات للكشف عن إنفلونزا الطيور
الأخبار العالمية
تحذير من احتمال حدوث وباء من إنفلونزا الطيور
اليوم 18:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©