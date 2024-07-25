روسينيور مدرباً لستراسبورج



ستراسبورج (أ ف ب)



أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي تعيين الإنجليزي ليام روسينيور مدرّباً للفريق خلفاً لباتريك فييرا الذي ترك الفريق خلال الشهر الحالي، بعد ارتباط اسمه بتدريب منتخب الولايات المتحدة.

وقال النادي في بيان «ستراسبورج سعيد بالإعلان عن وصول ليام روسينيور على رأس الجهاز الفني للفريق الأول».

وسبق لروسينيور أن تولى تدريب فريقي هال سيتي وديربي كاونتي في دوري «تشامبيونشيب» في إنجلترا.

وقال رئيس ستراسبورج، مارك كيلر «وصوله سيسمح لنا بمواصلة النمو، فهو يتمتع بسمعة طيبة في تطوير المواهب، ونحن نرحب به في منطقة الألزاس».

وأشار روسينيور إلى أنه سعيد بالانضمام إلى نادٍ يتمتع بمثل هذا الشغف الجماهيري، وقال في هذا الصدد «أتطلع قدما لبدء مهمتي».

واحتل ستراسبورج المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، وسيواجه مضيفه مونبلييه في أولى مبارياته في الدوري الفرنسي في 18 أغسطس.