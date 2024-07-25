الجمعة 26 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رؤية السلام

رؤية السلام
26 يوليو 2024 00:01

الإمارات تعمل بشراكة مع المجتمع الدولي، بشكل حثيث ودائم، للوصول إلى حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وإيجاد مسار سياسي يقود إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، خاصة في ظل الحرب المستعرة في غزة منذ أكثر من تسعة شهور، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وغياب شبه تام للخدمات الأساسية، ونزوح دائم ومستمر لأهالي القطاع.
الإمارات تقدم رؤية لترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، عبر الدعوة إلى إنشاء بعثة دولية مؤقتة تتولى هذه المهام، وتكون قادرة أيضاً على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة، وإرساء القانون والنظام، وتضع أسساً لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية والقطاع في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة. 
مستقبل يسوده السلام والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة، يتطلب العمل الجماعي وتضافر الجهود من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين، وضرورة أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية، إلى جانب أهمية الالتزام الأميركي بتحقيق حل الدولتين، ودعم الإصلاحات الفلسطينية، لأن السلام يصب في مصلحة الجميع.

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يُعيد تشكيل لجنة كرة قدم الصالات
منتخب الجو جيتسو يدخل معسكراً تدريبياً لمدة 6 أسابيع
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
إسرائيل
الإمارات
فلسطين
حل الدولتين
غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
أول حالة منشطات في «أولمبياد باريس»
الرياضة
أول حالة منشطات في «أولمبياد باريس»
اليوم 20:21
الفلبين: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار «جايمي»
الأخبار العالمية
الفلبين: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار «جايمي»
اليوم 20:14
سار يرحل عن تشيلسي
الرياضة
سار يرحل عن تشيلسي
اليوم 20:11
اتحاد الكرة يُعيد تشكيل لجنة كرة قدم الصالات
الرياضة
اتحاد الكرة يُعيد تشكيل لجنة كرة قدم الصالات
اليوم 20:08
إجلاء الآلاف جراء الأمطار في اليابان
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف جراء الأمطار في اليابان
اليوم 19:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©