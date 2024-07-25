رؤية السلام

الإمارات تعمل بشراكة مع المجتمع الدولي، بشكل حثيث ودائم، للوصول إلى حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وإيجاد مسار سياسي يقود إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، خاصة في ظل الحرب المستعرة في غزة منذ أكثر من تسعة شهور، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وغياب شبه تام للخدمات الأساسية، ونزوح دائم ومستمر لأهالي القطاع.

الإمارات تقدم رؤية لترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، عبر الدعوة إلى إنشاء بعثة دولية مؤقتة تتولى هذه المهام، وتكون قادرة أيضاً على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة، وإرساء القانون والنظام، وتضع أسساً لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية والقطاع في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة.

مستقبل يسوده السلام والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة، يتطلب العمل الجماعي وتضافر الجهود من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين، وضرورة أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية، إلى جانب أهمية الالتزام الأميركي بتحقيق حل الدولتين، ودعم الإصلاحات الفلسطينية، لأن السلام يصب في مصلحة الجميع.