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سزابو يطالب الألمان بالتوقف عن الشكوى من الطعام!

سزابو يطالب الألمان بالتوقف عن الشكوى من الطعام!
28 يوليو 2024 14:51

باريس (د ب أ)

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أعرب المبارز ماتياس سزابو عن عدم فهمه للشكاوي من الرياضيين الأولمبيين الألمان الآخرين، بشأن سوء الطعام وصعوبات الانتقالات في أولمبياد باريس.
وقال سزابو «32 عاماً» للصحفيين: «عادة، لا يوجد لدينا طباخ أو خدمة نقل المبارزين، بالنسبة لي، هذه مشاكل رفاهية، لا يمكنني حقاً أن أشكو من هذا الأمر».
وانتقد فريق الهوكي الألماني جودة وكمية الطعام في مطعم القرية الأولمبية.
وقال اللاعب كريستوفر رور لوكالة الأنباء الألمانية: «الطعام كارثي، هذا أقل ما يمكن قوله».
وانتقد لاعب تنس الطاولة ديمتري أوفتشروف الوقت الذي يستغرقه للذهاب لأماكن المنافسات.
وقال أوفتشروف «35 عاماً»: «التنقلات صعبة، بالنسبة للأولمبياد، لا أعتقد أنني جربت أمر مثل هذا».
واشتكى أيضاً فريق السباحة من صعوبة التنقلات.
ولكن سزابو، الذي بصعوبة فشل في حصد ميدالية في مشاركته الثالثة في الأولمبياد، لا يشعر بأي تعاطف تجاه زملائه.
وقال بطل العالم وأوروبا السابق: «لا ينبغي أن ننسى أننا نعيش في مدينة كبيرة، وفي بعض الأحيان يمكن للتنقلات أن تكون مشكلة». وأضاف: «إذا كنت تسافر للأولمبياد، وينبغي عليك معرفة ذلك».

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