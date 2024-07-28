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تونس تبدأ استلام ملفات الترشح للرئاسة غدا

الرئيس التونسي قيس سعيد
28 يوليو 2024 23:13

تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استلام ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية يوم غد الاثنين 29 يوليو وحتى يوم السادس من أغسطس المقبل.
وأعلن الرئيس الحالي قيس سعيد، ترشحه لولاية ثانية كما أعلن العشرات من السياسيين والشخصيات العامة نيتهم الترشح لخوض السباق الرئاسي.
ويفرض القانون على المترشحين سحب نموذج من استمارة التزكيات من مقر الهيئة بأنفسهم لجمع تزكيات من الناخبين.
وحتى أول أمس الجمعة، فاق عدد من تقدموا لسحب استمارات جمع التزكيات أكثر من 80 شخصا.
ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مترشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من عشر دوائر انتخابية على الأقل، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
كما يشترط أن يكون المترشح لمنصب الرئيس قد أكمل 40 عاما.
وقال الرئيس سعيد إنه يريد مواصلة "معركة التحرير الوطني".

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المصدر: د ب أ
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