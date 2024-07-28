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بناء الشراكات

بناء الشراكات
29 يوليو 2024 00:15

نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وتشيلي، بنسبة 23.6% منذ 2019، يؤكد الرغبة الجادة بين البلدين الصديقين في توسيع مستويات التعاون لتشمل جميع المجالات التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام، كما يؤكد الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين لبناء منظومة من الشراكة الاقتصادية الشاملة، في الوقت الذي تعزز فيه الدولة حضورها التجاري والاستثماري في أميركا اللاتينية.
مباحثات تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، الذي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، لتحفيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التجارة والاستثمار، بما يكفل تحقيق الرخاء المتبادل، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء جسور التعاون، وإبرام الشراكات مع مختلف دول العالم.
الزيارة تشهد إعلاناً مهماً على مستوى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ما يسمح بوصول الشركات والمصدرين في الدولة إلى الاقتصادات سريعة النمو، وتنمية شبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع منطقة أميركا اللاتينية، كما ستساعد على تحفيز النمو المستدام، بما يخدم توجهات الإمارات نحو بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية، وتعزيز المكتسبات التنموية على مدى الأعوام الخمسين القادمة.

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