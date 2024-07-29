ليندلوف يُعزز صفوف يونايتد في «الوقت المناسب»!

واشنطن (د ب أ)

عاد فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد إلى التدريبات بشكل كامل وبات جاهزاً للمشاركة في الوقت المناسب، وذلك بعد إصابة الوافد الجديد ليني يورو خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد.

ولم يشارك ليندلوف، الذي يتبقى عام في عقده، في أول ثلاث مباريات ودية لمانشستر يونايتد هذا الصيف من أجل استعادة لياقته البدنية.

وقال مانشستر يونايتد إن مدافعه السويدي انتظم في التدريبات الجماعية بمقر تدريبات الفريق في جامعة كاليفورنيا، وقد يشارك في المباراة الودية أمام ريال بيتيس يوم الأربعاء المقبل.

وتعد عودة ليندلوف بمثابة دفعة للمدرب إيريك تين هاج الذي يترقب لمعرفة مدى قوة إصابة يورو.

واضطر يورو (18 عاماً)،المنضم من ليل الفرنسي مقابل 67 مليون دولار (52 مليون جنيه إسترليني) قبل أسبوعين، لمغادرة الملعب في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالخسارة أمام أرسنال أمس الأحد في لوس أنجلوس.

وأكد تين هاج أنه تعامل «بحذر» مع يورو لأنه شارك في 50% من الحصص التدريبية، ومن غير المرجح أن يشارك اللاعب في ودية بيتيس، وذلك قبل مواجهة الغريم ليفربول يوم السبت.

ويترقب مانشستر يونايتد أيضاً حالة مهاجم راسموس هويلوند بعد خروجه من مباراة أرسنال وهو يعاني من مشكلة في أوتار الركبة.