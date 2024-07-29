الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شراكة مستدامة

شراكة مستدامة
30 يوليو 2024 00:15

العلاقات بين الإمارات وتشيلي ترتقي إلى آفاق أرحب، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، وتتويجاً لمباحثات مثمرة تسهم في استدامة التنمية والازدهار للشعبين الصديقين، وتعزز علاقات الإمارات مع دول أميركا اللاتينية، وتحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور التعاون مع العالم.
مباحثات إماراتية تشيلية تخدم رؤى البلدين نحو المستقبل، كونها ترمي إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشكل أولويات للتنمية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، خاصة أن البلدين يمتلكان إرادة مشتركة لتحقيق تطور نوعي في علاقاتهما، وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وترسيخ الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم أجمع.
بناء الشراكات التنموية مع دول العالم نهج إماراتي ثابت وراسخ، ينطلق من إيمان القيادة الرشيدة بأن التعاون والاستقرار هما الركيزة الأساسية في إيجاد مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والازدهار، خاصة في ظل وجود العديد من التحديات الإنسانية المشتركة التي تتطلب مواجهتها، إيجاد الحلول الناجعة لها، العمل بشراكة، وتوحيد الجهود من أجل تعزيز عوامل الأمن والسلم والاستقرار في العالم.

أخبار ذات صلة
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
الإمارات
تشيلي
محمد بن زايد
غابرييل بوريك فونت
أميركا اللاتينية
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©