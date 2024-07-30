«برشلونة دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات في إسبانيا

دبي (الاتحاد)

حققت الأكاديميات الرياضية في دبي إنجازاً جديداً من خلال فوز فريقين من أكاديمية برشلونة في دبي بلقب بطولة العالم لأكاديميات برشلونة، التي ينظمها النادي سنوياً في ملاعبه بمدينة برشلونة، حيث حقق فريقا تحت 16 سنة وتحت 14 سنة لقبي البطولة لفئتيهما في البطولة التي شارك فيها 175 فريقاً يمثلون 36 أكاديمية لبرشلونة في 22 دولة، فيما شاركت أكاديمية برشلونة في دبي بثمانية فرق في منافسات البطولة السنوية.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين رافاييل يستي نائب رئيس نادي برشلونة، ونجم برشلونة السابق اللاعب سيرجي مدير أكاديميات برشلونة حالياً، وكذلك بيني ميجريل المدير في أكاديميات برشلونة.

وشهدت بطولة العام 2024 مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من أعمار 7 إلى 16 سنة، يمثلون 175 فريقا في أكاديميات برشلونة المنتشرة في مختلف القارات، وخاضت الفرق 638 مباراة، بما فيها نهائيات جميع الفئات التي أسفرت عن فوز فريقين من دبي، واحتفى باللقب مسؤولو النادي العريق والمنافسين من مختلف دول العالم.

ويأتي فوز فريقين من أكاديمية برشلونة في دبي بالبطولة، ليؤكد على مدى الاستفادة التي تتحقق من وجود هذه الأكاديميات في الدولة ونجاحها في تحقيق أهدافها في استقطاب وتطوير الموهوبين الرياضيين وتأهيلهم لخوض منافسات قوية على المستوى العالمي مع منافسيهم من نفس الفئات العمرية، مستفيدين من التشريعات الداعمة لعمل الأكاديميات وجودة الحياة، وكذلك مكانة الرياضة في الدولة ووجود جاليات عديدة تعيش في الدولة وتوفر لأبنائها الفرصة للتدريب واللعب في أفضل الأكاديميات وخوض المنافسات العديدة سنويا في الدولة وخارجها.

وعبّر سيف توفيق، مدير أكاديمية برشلونة، عن سعادته بتحقيق لقبين من ألقاب البطولة، وقال: إن هذا الإنجاز الثنائي يؤكد قيمة وجودة العمل الذي تقوم به أكاديمية برشلونة في دبي، حيث تعمل وفق تقاليد نادي برشلونة العريق في استقطاب ورعاية وتطوير الموهوبين، وبجهود فريق العمل في دبي، وبالتنسيق والإشراف من أكاديمية النادي الرئيسية في برشلونة.

كما قدّم توفيق شكره لمجلس دبي الرياضي الذي يقدّم كل الدعم للأكاديميات التي تعمل في دبي، ويقوم بتنظيم بطولات عديدة سنوياً تتيح للأكاديميات زج فرقها لمختلف الفئات العمرية في منافسات عالية المستوى تساهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم، وهو الأمر الذي يدعم جهود تطوير الموهوبين وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية والفوز بألقابها.

جدير بالذكر أن أحد فرق أكاديمية يوفنتوس في دبي حقق في صيف العام الماضي الفوز بلقب البطولة العالمية لأكاديميات يوفنتوس، التي أقيمت في مقر النادي بتورينو، بمشاركة فرق أكاديميات النادي في مختلف دول العالم.