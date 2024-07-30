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جهود حكومية

جهود حكومية
31 يوليو 2024 00:01

مبادرات ومشاريع عديدة ضمن خطط وبرامج الحكومة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين والوصول بها إلى الأفضل عالمياً، من خلال تقديم أرقى الخدمات وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازم لأفراد المجتمع، وتسريع الوصول إلى المستهدفات في القطاعات الوطنية كافة، عبر العمل بشكل جماعي والتنسيق والتكاتف بين مختلف الجهات لإحداث التطوير المطلوب، وتحقيق الطموحات التنموية المستقبلية لدولة الإمارات.
لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مضاعفة الجهود والطاقات لتحقيق الأهداف المحددة في مختلف القطاعات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتحسين حياة المواطنين وفي صدارتها الإسكان، والتوطين، والتعليم، وغيرها.
قيادتنا الرشيدة حريصة على متابعة كل ما يخدم قضايا المواطن ويحقق تطلعاته، كونه يعتبر محور خطط واستراتيجيات ورؤى الدولة التنموية الشاملة الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات الرفاهية والاستقرار والسعادة للمواطنين وأسرهم، وضمان حياة كريمة ومستدامة للأجيال الحالية والقادمة، وبناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، إضافة إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية عالمياً.

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