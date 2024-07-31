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«سيلفي» الكوريتين يشعل المواقع!

«سيلفي» الكوريتين يشعل المواقع!
31 يوليو 2024 13:14

 سيول (أ ف ب) 

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أشعلت صورة «سيلفي» بين لاعبين من الجارتين الكوريتين الجنوبية والشمالية على منصة التتويج ذاتها لمسابقة كرة الطاولة للزوجي المختلط في أولمبياد باريس، مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الصورة التي التقطها الكوري الجنوبي جونج-هون ليم مع شريكته يو-بين تشين عقب تتويجهما ببرونزية الزوجي المختلط، يظهر الثنائي الكوري الشمالي صاحب الفضية والمكوّن من جونج سيك ري وكوم يونج كيم، إضافة إلى الثنائي المتوّج بالذهبية الصيني تشوكين وانج تشوكين وينجشا سن.
والتقطت هذه اللحظة بواسطة هاتف سامسونج، الرائد في مجال التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.
وكتبت صحيفة «تشون هان ييبو» الكورية الجنوبية الشهيرة «صورة شخصية مع العلمين الوطنيين للكوريتين وهاتف سامسونج».
وعزفت كوريا الشمالية عن المشاركة في دورة ألعاب طوكيو عام 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتمثّل هذه الميدالية الفضية عودتها إلى منصات التتويج الأولمبية.
قال جونج-هون ليم لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية بعد الحفل: «لقد هنأتهما عندما تم تقديمهما (على منصة التتويج) باعتبارهما حائزَين على الفضية».
وقامت القنوات التلفزيونية الكورية الجنوبية بإعادة عرض صورة «السيلفي» بشكل متكرر، في حين رافقتها التعليقات التي تخلد لحظة نادرة من الوحدة بين الكوريتين.
وأشاد أحد المعلقين قائلاً: «هذه هي الروح الحقيقية للألعاب الأولمبية».

كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
كرة الطاولة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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