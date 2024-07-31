شرطة دبي: منظومة «الدرون بوكس» تعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة

دبي (وام) أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، أن الطائرات دون طيار التي يراها الجمهور في مختلف المناطق بالإمارة تعد جزءاً من جهودها لتعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة ضمن عمليات منظومتها المُتقدمة «الدرون بوكس» التي تُعنى بتعزيز الأمن والأمان، من خلال سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.وقال العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تعد من الجهات الشرطية الأولى حول العالم التي أسست، وأطلقت منظومة ذكية ومُتقدمة في مجال الطائرات من دون طيار لدعم العمليات الشرطية والأمنية، ويعتبر أحد مشاريعها الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية التي توظف التكنولوجيا والتقنيات الأمنية الحديثة والأكثر تقدماً وفاعلية من أجل أمن المجتمع، والتصدي بكل حزم للجريمة بأشكالها كافة، والاستفادة منها في إنجاح نهجها الاستباقي لمنع الجريمة. وأضاف أن منظومة «الدرون بوكس» تمتلك العديد من المنصات الذكية في مختلف مناطق الإمارة تنطلق منها الطائرات من دون طيار عند ورود بلاغات إلى مركز القيادة والسيطرة الأمر الذي يقلل من زمن الانتظار للمُبلغ في حال وجود حوادث بالغة وحالات طارئة.

