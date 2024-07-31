الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شرطة دبي: منظومة «الدرون بوكس» تعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة

شرطة دبي: منظومة «الدرون بوكس» تعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة
31 يوليو 2024 21:01

دبي (وام) أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، أن الطائرات دون طيار التي يراها الجمهور في مختلف المناطق بالإمارة تعد جزءاً من جهودها لتعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة ضمن عمليات منظومتها المُتقدمة «الدرون بوكس» التي تُعنى بتعزيز الأمن والأمان، من خلال سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.وقال العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تعد من الجهات الشرطية الأولى حول العالم التي أسست، وأطلقت منظومة ذكية ومُتقدمة في مجال الطائرات من دون طيار لدعم العمليات الشرطية والأمنية، ويعتبر أحد مشاريعها الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية التي توظف التكنولوجيا والتقنيات الأمنية الحديثة والأكثر تقدماً وفاعلية من أجل أمن المجتمع، والتصدي بكل حزم للجريمة بأشكالها كافة، والاستفادة منها في إنجاح نهجها الاستباقي لمنع الجريمة. وأضاف أن منظومة «الدرون بوكس» تمتلك العديد من المنصات الذكية في مختلف مناطق الإمارة تنطلق منها الطائرات من دون طيار عند ورود بلاغات إلى مركز القيادة والسيطرة الأمر الذي يقلل من زمن الانتظار للمُبلغ في حال وجود حوادث بالغة وحالات طارئة.
 

أخبار ذات صلة
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
رئيس وزراء هولندا يشيد بجهود الإمارات في تسليم المطلوب "فيصل تاغي"
المصدر: وام
شرطة دبي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
الرياضة
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
اليوم 21:00
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
اليوم 20:54
رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال
الأخبار العالمية
إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
اليوم 20:51
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©