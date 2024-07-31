ثوابت إماراتية

التطورات الإقليمية المتسارعة والخطيرة في المنطقة تؤكد أهمية دعوات الإمارات المستمرة إلى ضرورة تبني الحلول الدبلوماسية والسياسية في مواجهة التحديات الناشبة في الشرق الأوسط. تبذل الإمارات جهوداً مكثفة لضمان تجنب توسيع رقعة الصراع وتصاعد المخاطر، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تشدد على تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين واحترام سيادة الدول، باعتبارها الأسس المثلى لتسوية الأزمات وحل النزاعات.

وتعكس الاتصالات والحراك الدبلوماسي المكثف للإمارات حرصها البالغ على الأمن والاستقرار والتزامها بتعزيز السلام في المنطقة والعالم، في الوقت الذي تبذل فيه أقصى الجهود لتقديم الدعم والمساندة الإنسانية لتخفيف المعاناة البشرية الناجمة عن تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية.

الاستجابة لدعوات الإمارات تسهم في وقف نزيف الدماء وتهدئة التوترات والبدء في البحث الجاد عن حلول دائمة وعادلة للقضايا محل النزاع، حتى تتهيأ الظروف أمام الشعوب للتركيز على جهود التنمية والبناء لتحقيق الرفاهية والرخاء.

وبتأكيد قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة، توجه الإمارات رسالة مهمة للمجتمع الدولي والأطراف المعنية بحتمية التحرك السريع لوقف التصعيد.