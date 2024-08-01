كندا تقهر عقوبة «الفيفا»!

باريس (أ ف ب)



فعلتها كندا، وواصلت حملة الدفاع عن لقبها، بفوزها على كولومبيا 1-0 في نيس، ما خولها التأهل إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس، وذلك رغم حسم ست نقاط من رصيدها في قضية التجسس على تمارين نيوزيلندا.

فازت كندا في افتتاح المجموعة الأولى على نيوزيلندا 2-1، ثم على فرنسا بالنتيجة ذاتها، لكنها وجدت نفسها من دون نقاط، بعد حسم ست من رصيدها وتغريمها 226 ألف دولار من قبل «الفيفا»، بعدما استخدم جوي لومباردي، أحد المحلّلين في المنتخب، مسيّرة (طائرة بدون طيار) للتجسس على جلسة تدريب المنتخب النيوزيلندي الأسبوع الماضي.

وحُكم على لومباردي بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وطُرد من قبل الفريق، كما أوقفت مدربة المنتخب البريطانية بيف بريستمان ومساعدتها جاسمين ماندر من قبل «الفيفا» عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة عام واحد، إلى جانب لومباردي. ولا يتعلق الاستئناف المقدّم إلى «كاس» بتلك العقوبات، بل فقط بحسم النقاط.

وتقدمت باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، لكنها لم تفلح، لأن «كاس» أبقت على حسم النقاط الست.

وبفضل هدف سجلته فانيسا جيل بكرة رأسية، إثر ركلة حرة في الدقيقة 61، حصلت كندا على النقاط الثلاث التي رفعتها إلى المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف فرنسا المتأهلة بدورها، بعد فوزها على نيويلندا بهدفين لماري أنتوانيت كاتوتو «22 و49» مقابل هدف لكايت تايلور «43».

وبنقاطها الثلاث، تأهلت أيضاً كولومبيا بين أفضل منتخبين في المركز الثالث بين المجموعات الثلاث.

وحجزت اليابان، بطلة العالم 2011 والوصيفة الأولمبية في 2012، بطاقتها أيضاً بفوزها على نيجيريا 3-1 في نانت في المجموعة الثالثة.

وسُجِلت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الأول، فكانت مايكا هامانو «22»، ومينا تاناكا «31»، وهيكارو كيتاجاوا «45» هدافات المنتخب الآسيوي في اللقاء، فيما كان هدف نيجيريا من نصيب جنيفر إشيجيني «42».

ولحقت اليابان بإسبانيا بطلة العالم التي حسمت البطاقة الأولى لهذه المجموعة في الجولة الماضية، بفوزها على نيجيريا أيضاً 1-0، ثم ضمنت الصدارة بفوز ثالث توالياً، وجاء على حساب البرازيل بهدفين سجلتهما أثينيا ديل كاستيو «68»، وأليكسيا بوتياس، الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم عامي 2021 و2022، في الوقت بدل الضائع بعد دخولها بديلة في نصف الساعة الأخير «17+90».

وتأثرت البرازيل بخسارة جهود أسطورتها مارتا التي طردت في أواخر الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في بوردو بسبب خطأ خطير على قائدة إسبانيا أولجا كارمونا.

وخرجت ابنة الـ38 عاماً التي تخوض الألعاب للمرة السادسة في مسيرتها، من الملعب وهي تبكي إدراكاً منها بأنها قد تكون مباراتها الأولمبية الأخيرة، في حال انتهى مشوارها عند الدور الثالث الذي بلغته رسمياً بين أفضل منتخبين في المركز الثالث، بعد خسارة أستراليا أمام الولايات المتحدة 1-2 في المجموعة الثانية «3 نقاط لكل منهما لكن فارق الأهداف لمصلحة البرازيل».

وبعدما حسمت الولايات المتحدة حاملة الرقم القياسي بعدد الذهبيات «4 آخرها عام 2012» البطاقة الأولى للمجموعة الثانية وحققت فوزها الثالث توالياً، حجزت ألمانيا بطلة 2016 مقعدها في ربع النهائي بفوزها على زامبيا بأربعة أهداف لليا شولر «10 و61» وكلارا بول «47» وإليسا زنس «7+90»، مقابل هدف لباربرا باندا «49».

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث عن الولايات المتحدة التي حققت العلامة الكاملة بفوزها في مرسيليا على أستراليا بهدفين لترينيتي رودمان «43» وكوربن ألبرت «77»، مقابل هدف لآلانا كينيدي «1+90».

وبسبب فارق هدف عن البرازيل، انتهى مشوار أستراليا عند الدور الأول.

وفي ربع النهائي، تلعب فرنسا مع البرازيل في نانت، إسبانيا مع كولومبيا في ليون، كندا مع ألمانيا في مرسيليا، والولايات المتحدة مع اليابان في باريس.