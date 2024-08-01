وزير الدفاع الألماني يواصل جولته في المحيط الهندي والهادئ

يواصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس جولته في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بزيارة كوريا الجنوبية حيث يسعى إلى تعزيز التعاون مع عدد من الدول الآسيوية.

ووصل بيستوريوس إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الخميس.

ويلتقي بيستوريوس، نظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك وممثلين عن الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية.

وقال الوزير الألماني، في خطاب ألقاه أمام علماء وخبراء عسكريين في معهد الأمن الآسيوي-الباسيفيكي في ولاية هاواي الأميركية، إن "تقدم كوريا الشمالية في تقنية الصواريخ والقدرات النووية، يشكل تهديدا محتملا قد يزعزع الاستقرار الأمني في شرق آسيا وما وراءه".

يذكر أن التوترات آخذة في التصاعد في شبه الجزيرة الكورية حيث زادت كوريا الشمالية بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية في العامين الماضيين وشددت من لهجتها ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كما دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مرارا إلى تعزيز الاستعدادات للحرب.

وثار قلق في أعقاب نشر تقارير متكررة عن وجود مجموعات قراصنة تقودها كوريا الشمالية وتستهدف شركات حكومية وخاصة في عدة دول، وكانت أجهزة أمنية أوضحت في تصريحات سابقة أن الهدف من ذلك هو الحصول على معلومات عن منشآت عسكرية ونووية.