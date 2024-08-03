«قفزة» آل حزام تصطدم بـ «الحاجز الأول»



باريس (أ ف ب)



خرج السعودي حسين عاصم آل حزام، من الدور الأول لمسابقة القفز بالزانة، في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعدما فشل في تخطي الحاجز الأول 5.40 متر.

وكان آل حزام لفت الأنظار في بطولة العالم في يوجين عام 2022، عندما كان قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بكوكبة المتأهلين الى الدور النهائي، لو نجح في محاولته الثالثة الأخيرة لتخطي حاجز 5.75 م، كان يمني النفس وقتها في ضرب عصفورين بحجر واحد، التأهل إلى الدور النهائي، وتحسين رقمه القياسي الشخصي (5.70 م)، لكنه أخفق في ثلاث محاولات متتالية، وأنهى البطولة في المركز الرابع عشر، وشارك في مونديال بودابست العام الماضي وأنهاه في المركز الـ 26.

ولم تكن حال العُماني علي أنور علي البلوشي والعراقي طه حسين ياسين أفضل من آل حزام بخروجهما من الدور الأول لسباق 100 م.

حل البلوشي سادساً بزمن 10.26 ثانية في السلسلة الثالثة التي فاز بها البريطاني لوي هينتشلايف (9.98 ث) أمام بطل العالم الأميركي نواه لايلز (10.04 ث).

أما ياسين فجاء تاسعاً وأخيراً (10.50 ث) في السلسلة السابعة التي كانت الأسرع في التصفيات، بعدما قطعها الأميركي كينيث بيدناريك بزمن 9.97 ثانية، وهو التوقيت ذاته الذي حسم به مواطنه فريد كيرلي المجموعة الثامنة.

وقال لايلز في المنطقة المختلطة: «كنت أحاول عدم حرق عدد كبير من الخراطيش، وعدم المبالغة في ذلك، لكن الأمر كان أصعب من المتوقع، لقد بذل المتنافسون كل ما في وسعهم وكان يجب أن أتوقع ذلك بما أنها الألعاب الأولمبية».

وسيطر الشاب الجامايكي كيشان تومسون (23 عاماً)، صاحب أسرع توقيت هذا الموسم، على السلسلة الأولى وأنهاها بزمن 10 ثانية.

وحل البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس، مفاجأة طوكيو قبل ثلاثة أعوام، ثانياً في السلسلة الخامسة بزمن 10.05 ث.

وكان السباق الثاني للعراقي ياسين، بعدما خاض منافسات الدور التمهيدي، وحجز بطاقته إلى الدور الأول، بعدما جاء رابعاً في السلسلة الرابعة (10.51 ث).

وخرج العداء سامر اليافعي الذي حمل علم اليمن في حفل الافتتاح، من الدور التمهيدي بحلوله ثامناً وأخيراً في السلسلة الثالثة (11.54 ثانية)، ولحق به الليبي أحمد السباعي بحلوله ثامناً وأخيراً في السلسلة الرابعة (11.89 ث).

وخرجت الكويتية آمال الرومي، والفلسطينية ليلى المصري، والبحرينية نيلي جيبكوسجي خاليات الوفاض من ملحق سباق 800 م.

حلت الرومي ثامنة وأخيرة في السلسلة الرابعة بزمن 2:12.13 دقيقتين، وجيبكوسجي خامسة في السلسلة ذاتها (2:01.12 د)، فيما جاءت المصري ثامنة وأخيرة في السلسلة الثانية بزمن 2:16.72 د، وكانت العداءات الثلاث خرجن من الدور الأول الجمعة.