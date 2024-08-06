المستقبل غايتنا

التميز شعار الإمارات، والصدارة عنوانها، والتطور مسارها، والمستقبل غايتها... بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات ترسيخ دورها الفاعل وتميّزها الاستثنائي عالمياً من أجل صناعة مستقبل أفضل للبشرية «بدعم كل جهد يسهم في دفع مسيرة التقدم الإنساني والتنمية المستدامة، ومنح الإنسان غداً أفضل»، كما قال، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

تضاعف الإمارات جهودها النبيلة، وتوسع مجال شراكاتها عبر العالم، وتوظف قدراتها وإمكاناتها وقوتها الناعمة وكفاءة كوادرها وضخامة مواردها، لدفع مسيرة التطور البشري، وضمان استدامة النمو والرخاء، وتحقيق مصالح الشعوب وأمن واستقرار المجتمعات، وفق منظومة عمل فعالة تعتمد على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المستقبل.

نهضة شاملة شيدتها الدولة بمختلف مؤسساتها تتوطد أركانها وتترسخ يوماً بعد الآخر، برؤية حكيمة وخطط استراتيجية تستشرف آفاق المستقبل لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في شتى القطاعات الحيوية، عبر تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية، لتحافظ الإمارات على صدارتها في مختلف المؤشرات باعتبارها وجهة عالمية استثنائية للفرص والسياحة والاستثمار والابتكار والأعمال.