القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفاة رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو.

وقال باتريس موتسيبي رئيس «الكاف» الحالي، في بيان عبر الموقع الرسمي، إنه حزين لوفاة حياتو الذي قاد الاتحاد الأفريقي من 1988 إلى 2017.

وتضمن البيان نعياً من الجنوب أفريقي موتسيبي، الذي قال: «أعرب عن خالص التعازي الشخصية، وتعازي الاتحادات الأعضاء الـ54 في (الكاف) في وفاة عيسى حياتو رئيس (الكاف) الأسبق لعائلته والاتحاد الكاميروني لكرة القدم ورئيسه صامويل إيتو والشعب الكاميروني».

وأوضح: «سيكون (الكاف) وكرة القدم الأفريقية ممتنين إلى الأبد للرئيس حياتو لمساهماته الهائلة والبعيدة المدى، على مدار سنوات عديدة في تطوير ونمو كرة القدم في أفريقيا، سيبقى حيا إلى الأبد في قلوبنا وعقولنا».

وطلب موتسيبي أن يجري تنكيس علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأعلام جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد لمدة خمسة أيام، حتى 13 أغسطس الجاري.