السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وفاة عيسى حياتو

وفاة عيسى حياتو
9 أغسطس 2024 07:51

القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الكاف» يحقق في مخالفات «الأمانة العامة»
تحذيرات من تنامي أنشطة الجماعات المتطرفة في مالي


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفاة رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو.
وقال باتريس موتسيبي رئيس «الكاف» الحالي، في بيان عبر الموقع الرسمي، إنه حزين لوفاة حياتو الذي قاد الاتحاد الأفريقي من 1988 إلى 2017.
وتضمن البيان نعياً من الجنوب أفريقي موتسيبي، الذي قال: «أعرب عن خالص التعازي الشخصية، وتعازي الاتحادات الأعضاء الـ54 في (الكاف) في وفاة عيسى حياتو رئيس (الكاف) الأسبق لعائلته والاتحاد الكاميروني لكرة القدم ورئيسه صامويل إيتو والشعب الكاميروني».
وأوضح: «سيكون (الكاف) وكرة القدم الأفريقية ممتنين إلى الأبد للرئيس حياتو لمساهماته الهائلة والبعيدة المدى، على مدار سنوات عديدة في تطوير ونمو كرة القدم في أفريقيا، سيبقى حيا إلى الأبد في قلوبنا وعقولنا».
 وطلب موتسيبي أن يجري تنكيس علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأعلام جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد لمدة خمسة أيام، حتى 13 أغسطس  الجاري.  

الكاميرون
الاتحاد الأفريقي
الكاف
عيسى حياتو
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©