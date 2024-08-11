أنشيلوتي يتغزل في «الفتى المدلل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



وصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مديد، مباراته أمام أتالانتا الإيطالي، بالصعبة، والتي تقام الأربعاء المقبل، على لقب «السوبر الأوروبي».

وعن الفرنسي كيليان مبابي «الوافد الجديد» إلى «السانتياجو برنابيو»، وطموحاته مع الفريق، وما ينتظره منه، قال: بداية أعرف تماماً أن مبابي سيقدم لنا جودة عالية، ورغبة قوية في إثبات الذات والتعبيرعن موهبته وإمكانياته الفنية، وأرى أنه يتأقلم سريعاً مع الفريق، وسعداء بوجوده هنا، لأنه (نجم سوبر) يملك مهارات رائعة وموهبة كبيرة، وأنا على ثقة في أنه، بحكم شخصيته المتميزة، لن يحتاج إلى وقت طويل للاندماج مع بقية زملائه في الفريق».

وأضاف: «الجميع في ريال مدريد سعداء بوجود مبابي، الجماهير واللاعبون وإدارة النادي والمدرب، ونثق تماماً في أنه سيقدم عملاً ممتازاً».

ولم يتحدث أنشيلوتي بصورة قاطعة، عما إذا كان مبابي سيبدأ مباراة أتلانتا، أو يجلس بديلاً، كما أنه لم يحدد ما إذا كان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، سيرتدي «قناع وجه» من عدمه.

وكان «فتى بوندي المدلل» تعرض لكسر في أنفه خلال كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، واضطر بسببه لارتداء القناع.

وعن مواجهة أتلانتا، قال أيشيلوتي: ستكون صعبة لأنها في بداية الموسم، ولم يكن أمام اللاعبين الوقت الكافي للاستعداد، ولكن أثق فيهم، وأعرف أنهم سيقدمون مباراة كبيرة.

وكان مبابي عاد مؤخراً من أجازته الصيفية، بعد أن شارك في خروج منتخب بلاده من نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، وبالتالي لم يشارك في جولة الفريق في أميركا، وإنما بدأ تدريباته الخميس الماضي، واستطاع في هذه الأيام القليلة أن يخطف الأنظار، ويجذب إليه الكثير من المعجبين داخل غرفة الملابس، خاصة البرازيلي فينسيوس جونيور والمدرب أنشيلوتي.