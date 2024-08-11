العين يتمسك ببقاء رحيمي ويرفض العروض الخارجية



معتز الشامي (أبوظبي)



رفض نادي العين النظر إلى أي عروض خارجية، تتعلق بلاعبه سفيان رحيمي الذي قاد منتخب المغرب إلى برونزية «أولمبياد باريس»، بالإضافة إلى التألق مع «الزعيم» في دوري أبطال آسيا خلال الموسم الماضي، ويعد أحد أبرز أسباب تفوق «البنفسج» على امتداد البطولة، حتى التتويج باللقب.

وجاء تمسك العين باستمرار رحيمي، في ظل العلاقة القوية التي باتت تربط اللاعب بالعين، نادياً ومدينة، بجانب أنه نجم لجماهير «الأمة العيناوية»، ويعيش أفضل أيام مسيرته الكروية، وهو بقميص «الزعيم».

واختتم العين معسكره في المغرب، بالمواجهة الودية أمام الرجاء، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت حضور رحيمي لمتابعة فريقه الحالي أمام ناديه القديم.

واهتمت وسائل الإعلام المغربية باللقاء الذي شهد أداءً متميزاً من لاعبي الفريقين.

وأدلى محمد المحمود، عضو شركة العين لكرة القدم، بتصريحات على هامش المباراة، أكد خلالها رفض إدارة العين أي عروض، يمكن أن تصل للحصول على خدمات رحيمي الذي يُعد من الركائز الأساسية لتشكيلة «الزعيم»، وذلك في ظل الاستحقاقات العالمية والقارية والمحلية التي تنتظر «الزعيم» في الموسم المقبل.

وقال المحمود: «سفيان رحيمي عيناوي مئة في المئة، ولا يوجد لدينا أي اهتمام بالنظر في أي عروض يمكن أن تصل للاعب، ورحيمي على معرفة بهذا الأمر، وهو الآن ابن النادي وابن مدينة العين، والعلاقة التي تربط رحيمي بالنادي والجماهير في العين نادياً ومدينة أكبر من كرة القدم».

ويستعد العين لخوض الموسم الجديد، الذي يفتتحه بمواجهة كلباء 18 أغسطس في ذهاب الدور التمهيدي من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ثم يبدأ مشواره في للبحث عن لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، الغائب عن خزائن «الزعيم» منذ موسم 2021-2022، حيث يلتقي مع خورفكان في الجولة الأولى 24 أغسطس، وبعدها البطائح 30 من الشهر نفسه.

وشهد اليوم الختامي لمعسكر العين في الرباط، على تتويج «الزعيم» بـ 3 جوائز في التوقيت نفسه بحفل رابطة المحترفين الذي تم تنظيمه في أبوظبي مساء أمس الأول، بحصول رحيمي على جائزة أفضل لاعب بالدوري من اختيار الجمهور، كما حصل سيكو بابا لاعب العين الجديد على جائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب واعد مقيم، وأخيراً فوز جمهور «الزعيم» بجائزة «دوري الجماهير».

وخاض العين معسكراً مثمراً في مدينة الرباط، قبل انطلاقة موسم 2024-2025، الذي يستعد من خلاله للحفاظ على لقبه بطلاً لآسيا، من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة بمسماها الجديد، والمنافسة على 3 ألقاب محلية، تتمثل في «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

كما يتأهب العين للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في أميركا 25 يونيو 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً.

ولهذا التحدي المُرتقب الذي ينتظر العين في الموسم المقبل، حرصت شركة الكرة على دعم الفريق بعدد من أبرز اللاعبين، حيث تعاقدت مع المالي سيكو بابا، قادماً من البطائح لمدة 4 سنوات، وخالد بطي لاعب الوحدة، والباراجواياني ماتياس سيجوفيا لمدة موسم على سبيل الإعارة من بوتافوجو البرازيلي، والمدافع البرازيلي مارلون سانتوس لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني في صفقة مجانية.

واستعاد العين جهود المغربي مهدي مبارك، بعد انتهاء إعارته إلى الرجاء في يونيو الماضي، ومحمد خلفان ورافائيل بيريرا، عقب انتهاء إعارتهما مع خورفكان.

ولعب العين 4 مباريات ودية في معسكر الرباط، بدأها بالتعادل مع النهضة أتلتيك 3-3، ثم الخسارة أمام نهضة بركان 1-3، وبعدها الفوز على القنيطري برباعية، وأخيراً التعادل السلبي مع الرجاء.

وأشرك الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، تشكيلتين مختلفتين على شوطين طوال «وديات» معسكر الرباط، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، والوصول إلى حالة الانسجام الفني والتكتيكي في المباريات الرسمية.

وشهد معسكر «الزعيم» تألق عدد من اللاعبين، على رأسهم لابا، وكاكو، وجوسنا، وسوسو، كما سيطرت على التدريبات الجدية والحماس والإصرار على تقديم موسم متميز من جانب جميع اللاعبين.

وفي اليوم الأخير للمعسكر، انضم سفيان رحيمي مهاجم «الزعيم» والمنتخب الأولمبي المغربي، وهداف أولمبياد باريس 2024 برصيد 8 أهداف، إلى الفريق، بعد عودته مع بعثة «أسود الأطلس» إلى المغرب، عقب الفوز على مصر بـ «سداسية» والتتويج ببرونزية الأولمبياد.



دعم متواصل

حرصت إدارة العين على الدعم المتواصل للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو واللاعبين في معسكر المغرب، حيث حرص الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على متابعة المباريات الودية، لتحفيز وتشجيع اللاعبين، من أجل تقديم المزيد، ودخول الموسم المقبل بروح المنافسة على جميع الألقاب.